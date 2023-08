Uno scontro tragico, morto un 66enne di Canda. L'incidente è avvenuto alle 9.15, oggi 10 agosto, sulla Provinciale 15 in prossimità di via delle industrie, a poca distanza dallo svincolo della Transpolesana per Canda, in direzione Verona. A impattare frontalmente, un Suv, una Peugeot 5008, a bordo della quale si trovava una mamma con due bambine, ed una una microcar Casalini Aixam, guidata dal 66enne.