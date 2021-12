Hotel Palladio a Venezia, nell'isola della Giudecca

VENEZIA - Un tempo (siamo nel tardo Rinascimento), qui venivano ospitate le ragazze in età da marito, ma troppo povere per avere una dote, per evitare che finissero nel giro della prostituzione. Oggi una parte del complesso delle Zitelle, nell'isola della Giudecca, è diventata un prestigioso hotel con vista su San Marco, palazzo Ducale e la Salute. Ogni finestra, per chi vi si affaccia, è un quadro del Canaletto e la proprietà è dell'Ipav, grande istituto che si occupa soprattutto dell'assistenza agli anziani. La gestione dell'hotel Palladio (questa la sua denominazione) fa invece capo alla Bauer Spa, che possiede anche l'omonimo albergo a due passi da piazza San Marco. Due anni fa Ipav ha rinnovato la locazione fino al 2079, stipulando due contratti da 30 anni con due società differenti, ma afferenti al medesimo capitale. In seguito all'interrogazione di Paolo Ticozzi, consigliere comunale del Partito democratico a Venezia, anche l'Autorità anticorruzione (Anac) ha deciso di mettere sotto osservazione la pratica...