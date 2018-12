Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto riporta il quotidiano Kronen Zeitung. La polizia conferma che c'è stato un incidente e parla di un morto e un ferito. Dalle prime testimonianze ci sarebbero due persone in fuga.

++ BREAKING NEWS ++ Schüsse in Wiener Innenstadtlokal gefallen, Polizei bewaffnet vor Ort https://t.co/HCxivIRtsy — heute.at (@Heute_at) 21 dicembre 2018



La sparatoria sarebbe successa appena dopo l'una e mezza nel ristorante Figlmüller, uno dei più famosi della città. Non è chiaro ancora se si tratti di terrorismo. La zona è completamente chiusa e nei cieli c'è un elicottero della polizia.

Nach der Schussabgabe in #InnereStadt laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet. Es besteht derzeit keine Gefährdung für Unbeteiligte! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 21 dicembre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul posto ci sono decine di agenti ed è scattato il piano antiterrorismo. In totale, sono stati sparati cinque colpi. Si dice che le due vittime siano state colpite da colpi alla testa mirati, come se si trattasse di un'esecuzione.Gli agenti di polizia equipaggiati con mitragliatrici e giubbotti antiproiettile hanno sigillato l'area su larga scala. Nessuna conferma per ora che si tratti di un atto di terrorismo, dice il portavoce della polizia.Spari in un cortile vicino a Wollzeile, «20-30 persone sono state prese dal panico», dice un testimone oculare su Twitter. Secondo i resoconti, i colpi sono stati sparati nel piccolo passaggio tra Wollzeile e Bäckerstraße, dove si trova il famoso Schnitzellokal "Figlmüller".Secondo la polizia, si trattava di un "crimine mirato". Il proprietario di un negozio vicino dice che ha sentito gli spari e ha visto anche due persone in fuga.