​Vienna, sparatoria alla sinagoga in centro. Ministro Interno: «È un attentato»

Una sparatoria è avvenuta questa sera a Schwedenplatz, nei pressi di una sinagoga, nel centro di Vienna, in Austria. Secondo l'edizione online del quotidiano viennese Kurier, il bilancio dell'attacco sarebbe di sette morti, tra cui anche un poliziotto. Ci sarebbe anche stata un'esplosione. Varie sparatorie - secondo la stessa fonte - sarebbero avvenute in diverse zone nei pressi della sinagoga.

Secondo il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer si è trattato «apparentemente di un attentato» compiuto da più persone. Ci sono vari feriti e probabilmente anche vittime, ha detto il ministro alla tv Orf. L'operazione delle forze speciali è ancora in corso e Nehammer ha invitato i viennesi a non lasciare le loro case. Dopo l'attacco alla sinagoga di Vienna, sarebbe in corso una presa di ostaggi in un ristorante giapponese di Mariahilfer Strasse.

Una persona è stata arrestata e un poliziotto è in gravi condizioni. Il colpo sarebbe stato esploso da uno degli attentatori da un'arma da fuoco «a canna lunga», come informa il ministero degli interni.

Breaking: There are initial reports of a shooting at a synagogue in Vienna, Austria. Several people have been injured. pic.twitter.com/aHnk8cEaul — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

La sinagoga e gli uffici annessi erano chiusi quando sono stati esplosi gli spari. Il direttore del settimanale Falter Florian Klenk, che si trovava nella redazione, ha udito gli spari e, affacciandosi dalla finestra ha visto un uomo in fuga verso lo Schwedenplatz. La stazione della metropolitana di Schottenring, riporta il sito del quotidiano Der Standard, è stata circondata dagli uomini delle forze speciali.

Shooting in Vienna. pic.twitter.com/zy5gIdCy9E — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 2, 2020

Elicotteri stanno sorvolando la zona intorno alla sinagoga dove sono stati uditi degli spari che è stata recintata dalle forze dell'ordine. La polizia ha rivolto un appello ai residenti di restare in casa.

Ultimo aggiornamento: 22:06

