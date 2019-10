La Francia vuole vietare il velo alle mamme in gita scolastica, la Turchia attacca: «Musulmane discriminate»

In Francia il Senato ha approvato qualche giorno fa con 116 voti a favore e 114 contrari la proposta di legge che vieta il velo islamico ai genitori che accompagnano i figli in gita scolastica. Il provvedimento è stato presentato dai Républicains, il partito della destra neogollista che dispone di una maggioranza in Senato anche se all’Assemblea Nazionale domina En Marche, il partito presidenziale di Emmanuel Macron. Difficile che la proposta di legge passi. Qualche settimana fa aveva fatto discutere il caso della mamma di una ragazzina criticata per aver accompagnato la figlia alla gita scolastica indossando il velo. L'esponente del partito di estrema destra del Rassemblement National (ex Fronte nazionale) Julien Odoul aveva chiesto alla madre, che accompagnava gli alunni in gita scolastica con il capo coperto, di lasciare la galleria per il pubblico dell'assemblea regionale della Bourgogne Franche Compté. Il partito di centro destra dei Republicains aveva criticato l'intervento pubblico di Odoul, pur condividendo il motivo della protesta del consigliere regionale. Le mamme che accompagnano le scolaresche devono astenersi dall'uso del velo.

Nienteper le mamme islamiche che accompagnano i figli alle gite scolastiche. La proposta di legge, i cui principali articoli sono stati approvati dal, fa discutere nel paese e adesso viene condannata dalla. «È un nuovo esempio dell'approccio discriminatorio dellache tratta iin modo diverso dagli altri gruppi. Ciò è inaccettabile per le comunità turche e musulmane che vivono in Francia, nonché per il nostro Paesi che come altri crede nei valori universali», si legge in una nota del ministero degli Esteri di Ankara. «Sarebbe utile per le autorità francesi adottare misure legali per combattere l'odio contro l'Islam, piuttosto che tali pratiche discriminatorie che incitano la xenofobia nel loro Paese e limitano le libertà religiose», prosegue la nota che si conclude con l'auspicio che «la Francia possa fare un passo indietro rispetto a questo errore ascoltando questi avvertimenti e che la proposta venga respinta dall'Assemblea nazionale».