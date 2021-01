Usa, assalto a Capitol Hill: più di 100 soldati contagiati: rischio focolai sparsi

Più di 100 membri della Guardia Nazionale schierati a Washington DC durante l'assalto a Capitol Hill sono risultati positivi al Covid, suscitando i timori che la protezione messa in atto dopo la rivolta del Campidoglio abbia portato a un evento "superdiffusore". Lo scrive il Mail. Tre fonti della Guardia Nazionale hanno detto che oltre 100 soldati sono risultati positivi mentre diverse centinaia sono attualmente in quarantena negli hotel dopo aver mostrato sintomi o essere stati esposti al virus. Gli addetti ai lavori hanno descritto il fallimento della Guardia Nazionale nel far rispettare i protocolli di distanziamento sociale in modo uniforme su tutta la linea, con alcune truppe non testate all'arrivo, alcune che hanno ricevuto solo controlli della temperatura e ad altre a cui è stato detto di interrompere la quarantena o saltarla del tutto.

I contagi

La portata del problema non è ancora nota in quanto la Guardia non ha confermato il numero di contagi o quali truppe degli stati sono state colpite da focolai. Ma arriva dopo che le foto scioccanti hanno mostrato fino a 5.000 guardie che dormivano sul pavimento di un garage pieno di gente giovedì sera. Quasi 26.000 soldati sono stati inviati al Campidoglio da tutti i 50 stati dopo l'insurrezione del 6 gennaio per sostenere la polizia nel proteggere la sede della democrazia americana e l'inaugurazione del presidente Joe Biden dall'attacco. Migliaia di truppe sono poi tornate nei loro stati d'origine e solo 10.600 soldati ancora in servizio sono rimasti in Campidoglio. Inoltre non è chiaro quante truppe abbiano già lasciato la DC o se siano state testate prima della loro partenza, tra le preoccupazioni che - se infettato - il virus potrebbe diffondersi a macchia d'olio a livello nazionale mentre le truppe tornano nei loro stati d'origine.

