Coppia attaccata da due pitbull, l'uomo spara e uccide un cane: ma la donna viene sbranata

di Federica Macagnone

Avevano deciso di fare una passeggiata per godersi l'aria fresca della vigilia di Natale: un momento di spensieratezza che si è trasformato in tragedia per una coppia di Arjay, nel Kentucky, attaccata da due pitbull inferociti che hanno ucciso Lorraine Brock Saylor, 66 anni, e ferito gravemente suo marito Johnny.L'attacco è avvenuto alle 10.20 quando la polizia è stata contattata da James, il fratello di Johnny, accorso in strada dopo aver sentito un gran frastuono: quando è uscito sul portico si è accorto che la cognata era riversa a terra in un lago di sangue, mentre il fratello lottava disperatamente per liberarsi dalla morsa dei due pitbull. Johnny è riuscito a fuggire, ha afferrato una pistola e ha sparato ai due cani, riuscendo a ucciderne uno. Il secondo è riuscito a scappare.Gli animali appartenevano a un vicino di casa che adesso rischia di essere incriminato. Intanto l'autopsia sul corpo di Lorraine è stata fissata per martedì: solo i medici potranno stabilire le cause esatte della morte.