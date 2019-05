Vuole fare uno scherzo alla fidanzata simulando l'impiccagione: 26enne si uccide per sbaglio

di Federica Macagnone

Per, 26 anni, guardare lo choc negli occhi delle persone quando proponeva loro uno scherzo era linfa vitale. Amava prendere in giro amici e familiari e quella giornata aveva deciso di far spaventare la sua fidanzata, facendosi trovare impiccato . Doveva essere semplicemente uno scherzo , ma qualcosa è andato storto: Danny è morto lo scorso 4 agosto e per adesso anche per il giudice che ha indagato sul caso non c’è più alcun dubbio. Si è trattato di una tragedia, di uno scherzo finito male. Danny non si sarebbe mai tolto la vita. «La amava troppo - ricorda sua madre - portava il sole in qualsiasi posto arrivasse».La tragedia è avvenuta lo scorso 1 agosto nella casa chedivideva con la fidanzataa Bignall End, nello Staffordshire. «Stava guardando la tv quando ha deciso di andare nell’altra stanza – ha raccontato in tribunale la ragazza – Quando sono passata davanti alle scale ho visto che penzolava con la tuta stretta al collo. Gli ho detto di smetterla. L’ho preso a pugni e gli ho detto che non era divertente. Ero abituata ai suoi scherzi, ma mi stava terrorizzando. Quando ho visto che non mi rispondeva e ho visto he il suo viso era blu sono corsa giù pe rle scale per nadare a prendere una sega. Dopo ho chiamato immediatamente l’ambulanza. Lui amava scherzare e pochi gioni prima avevamo parlato di come dovesse smetterla di lanciare falsi allarmi ai quali nessuno prima o poi non avrebbe dato più credito. Poche settimane prima si era buttato del ketchup addosso e mi aveva detto che era stato accoltellato. Io avevo sentito subito la puzza della salsa e non mi sono allarmata. Un’altra volta aveva finto di avere uno choc anafilattico in macchina dopo aver mangiato delle noci. Lui era così. Si divertiva a vedere lo choc sui volti della gente».Ma quell’ultima volta qualcosa nella preparazione dello scherzo è andata male. Danny è stato trasportato in ospedale, ma è morto tre giorni dopo per un massiccio gonfiore del cervello dovuto alla mancanza di ossigeno e alla compressione sul collo. «Danny è sempre stato un burlone - ha detto sua madre, Alison Rigby - aveva un incredibile senso dell'umorismo e aveva una grande personalità. Se c’era una qualsiasi opportunità di farsi una risata lui era pronto. Non si lamentava mai e prendeva le cose esattamente come venivano».Il coroner Andrew Barkley ha dichiarato: «Non c’è alcun motivo per credere che ci fosse in lui alcun istinto suicida o che fosse depresso. Era solo una persona a cui piaceva far divertire la gente. Non c’era stato nulla che potesse mettere in allerta la fidanzata e non era accaduto nulla che lo aveva turbato. Si tratta di una tragica fatalità, di uno scherzo finito nella maniera più tragica».