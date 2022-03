Ucraina, la guerra non ferma l'amore: due militari si sposano al fronte nel rifugio anti bombe

La guerra non ferma l'amore. Due soldati della guardia nazionale ucraina si sono sposati davanti al palazzo del comunale circondato da barricate di sacchi di sabbia nell'oblast di Rivne (la regione di Rivne), nel nord-ovest del Paese.

due militari si sposano al fronte nel rifugio anti bombe

Lo scatto che ritrae i due sposi in divisa è diventato virale sui social, dove in questi giorni di guerra si stanno diffondendo numerose foto di matrimoni celebrati. Tra questi sono diventate celebri anche le nozze di altri due giovani, celebrate in un rifugio anti-aereo vicino Odessa.