La guerra d'Ucraina ha dato la forza ai russi di ribellarsi a Putin. Oltre ai tantissimi arrestati in piazza - più di 5.000 dall'inizio del conflitto - che hanno manifestato contro il leader del Cremlino, sono diverse le proteste via social e non, di uomini e donne russi sotto i riflettori. Dal caso di Sofia Abramovich, al tennista Rublev, ecco tutti i casi.

Sofia Abramovich

La figlia del magnate russo è il caso più eclatante. L'ormai ex patron del Chelsea è molto vicino a Putin, eppure Sofia l'ha attaccato tramite social. «È una guerra di Putin, non della Russia», il suo messaggio. Poche ore più tardi su padre Roman ha rassegnato le dimissioni da presidente dei Blues.

Ksenia Sobciak

L'influencer Ksenia Sobciak, figlia del professore e mentore politico di Putin, il defunto ex sindaco di San Pietroburgo Anatoly Sobciak, che l'opposizione la coltiva da tempo, a modo suo, ha dichiarato in un post il proprio no alla guerra in Ucraina, additando «le conseguenze che noi russi dovremo pagare per molti anni a venire».

Anastasia Ivleeva

La presentatrice televisiva sui social ha 20 milioni di follower ed è tra i personaggi in vista che hanno espresso il proprio dissenso alla guerra.

Maxim Galkin

Tra chi sta protestando contro Putin e l'attacco all'Ucraina anche il comico e showman Maxim Galkin, molto amato anche a Kiev.

Evgenia Medvedevа

Anche la pattinatrice Evgenia Medvedevа, vincitrice di due argenti alle Olimpiadi, ha espresso il suo dissenso verso la guerra tramite social. Su Instagram vanta più di un milione di follower ed è molto amata tra i suo concittadini.

Andrei Rublev

Il tennista Andrei Rublev, da tempo tra i dieci migliori al mondo, ha scritto «stop war» dopo aver vinto un match al torneo di Dubai.