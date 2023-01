Ucraina, Soledar: si combatte ancora, 15 bambini bloccati nella città. Le foto satellitari mostrano la città rasa al suolo

Guerra in Ucraina - Infuria la battaglia a Soledar. Oltre 500 civili sono rimasti letteralmente intrappolati nella cittadina dell'Ucraina orientale, tra cui 15 bambini, ed è impossibile evacuarli a causa dei combattimenti in corso: lo ha detto alla tv di Stato ucraina il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, come riportano i media internazionali.

La città, che prima della guerra aveva una popolazione di circa 10.500 abitanti e oggi ne ha appena 559, secondo Kyrylenko, è teatro di pesanti combattimenti mentre le truppe russe e i mercenari del Gruppo Wagner tentano di accerchiare Bakhmut, 10 km a sud, che da settembre è al centro delle operazioni offensive russe.

Soledar rasa al suolo

Anche le immagini satellitari mostrano che la cittadina ucraina Soledar, dove da giorni infuria la guerra, è stata rasa al suolo. Le foto scattate da Maxar Technologies fanno vedere dall'alto le esplosioni: ogni buca corrisponde a un colpo che ha ferito il territorio e che finisce per apparire desolato: un paesaggio lunare, un'enorme distesa di terra crivellata dalle esplosioni.

Lo chiamano "il tritacarne" quel pezzo di trincea nell'Ucraina orientale: i fronti sono Soledar e Bakhmut. Si combatte ancora. Non ci sono, al momento, notizie confermate su una vittoria russa nelle due città.

Il destino di Soledar nell'Ucraina orientale era incerto dopo che il gruppo russo Wagner aveva affermato di controllare la città di accesso, ma il Cremlino ha messo in guardia dal dichiarare prematuramente la vittoria. Nel suo discorso quotidiano di mercoledì, Zelensky ha insistito sulla "tenuta" del fronte. «Lo Stato terrorista e i suoi propagandisti stanno cercando di fingere» di aver ottenuto alcuni successi a Soledar, ha detto Zelensky, «ma i combattimenti continuano». Sia Mosca che Kiev hanno dichiarato che la battaglia è stata lunga e brutale.

Se Soledar dovesse cadere in mano alle forze di Mosca, sarebbe il primo significativo guadagno territoriale russo in Ucraina da mesi. La città mineraria di sale, devastata dalla guerra, nella regione orientale di Donetsk, si trova a circa 15 chilometri da Bakhmut, un centro urbano più grande che pure la Russia sta cercando di espugnare.

Il Cremlino smentisce avanzate

Eppure il Cremlino è molto cauto nell'annunciare avanzate o presunte vittorie. «A Soledar è stato fatto un immenso sforzo e tali azioni sono state eroiche e di sacrificio, come in molte altre aree in cui le operazioni offensive sono in corso e proseguiranno», ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. «È troppo presto per fermarsi o di sfregarsi le mani», ha aggiunto tuttavia, dopo che ieri il capo dei mercenari della Wagner Evgheny Prigozhin aveva cantato vittoria nella città della regione di Donetsk, e dopo un primo intervento correttivo sempre ieri. «Ammireremo e apprezzeremo i nostri eroi, e ci ricorderemo degli eroi che hanno perso le loro vite, e ci prenderemo cura di coloro che sono rimasti feriti», ha aggiunto Peskov.

LIVE Guerra in Ucraina, la città di Soledar rasa al suolo ma non è ancora caduta. Kiev: «Russi camminano su corpi dei loro soldati»