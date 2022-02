Guerra Russia-Ucraina, diretta. Truppe da Bielorussia e Crimea. Cnn: centinaia di vittime. Putin: «In caso di interferenze straniere reagiremo»

La guerra in Ucraina è iniziata. Quando a Mosca sono quasi le 6 del mattino, Vladimir Putin annuncia in tv l'attacco all'Ucraina. «Un'operazione militare per proteggere il Donbass», dice il presidente russo, che chiede all'esercito di Kiev di «consegnare le armi e andare a casa, affermando che i piani di Mosca non includono l'occupazione del Paese ma la sua smilitarizzare. Un'ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabilì, mentre gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle nostre richieste di sicurezza. Chi interferirà ne pagherà le conseguenze», afferma Putin, definendo l'offensiva «non una guerra, ma un'operazione militare speciale. Subito si avvertono forti esplosioni nelle città ucraine, non solo al confine, ma fino a Odessa (dove sono sbarcate truppe), Kharvik, Mariupol e anche nella capitale Kiev, dove suonano le sirene e sarebbe in corso un'operazione russa per prendere il controllo dell'aeroporto. L'attacco ha già fatto vittime, secondo la Cnn, non è precisato se morti o feriti. Altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia e anche dalla Crimea, oltre che dal confine russo e bielorusso. Lo denuncia Kiev, secondo quanto riferisce la Cnn. Le sirene stanno suonando anche a Leopoli dove si sono trasferiti molti diplomatici, in seguito all'aggravarsi della crisi.

#Ucraina: Il presidente Zelensky annuncia la legge marziale. Chiede alla popolazione di mantenere la calma: "Siamo forti, pronti a tutto, vinceremo" — anna guaita (@annaguaita) February 24, 2022

Le prime reazioni

«L'Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin: il momento di è agire ora», è la prima reazione del ministro degli Esteri ucraino Kuleba, secondo il quale «Putin ha lanciato un'invasione su larga scala. Le nostre pacifiche città sono sotto attacco, questa è una guerra di aggressione». Il presidente Zelensky afferma che nel mirino ci sono infrastrutture militari ucraine e invita i cittadini alla calma ea stare a casa. Immediate le reazioni da tutto il mondo. «Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà una catastrofica perdita di vite umane», afferma il presidente americano Biden, che parlerà ancora nel pomeriggio anche per annunciare nuove sanzioni di Stati Uniti e alleati contro Mosca che è «responsabile per la morte e la distruzione che l'attacco porterà». Dura la posizione dell'Onu. Il segretario generale Guterres, che aveva appena chiesto a Putin di fermare le truppe e dare una chance alla pace, interviene dopo l'attacco: «È il momento più triste del mio mandato da segretario generale Onu. Devo cambiare il mio appello: presidente Putin, nel nome dell'umanità, porta indietro le truppe russe. Questo conflitto deve fermarsi ora, questa guerra non ha senso e viola i principi della Carta Onu».

Nato durissima

La Nato condanna con forza l'attacco sconsiderato della Russia contro l'Ucraina che mette a rischio innumerevoli vite civilì e chiede a Mosca di fermare immediatamentè la sua azione, che definisce «una grave violazione del diritto internazionale e una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica». Il segretario generale Stoltenberg ribadisce il sostegno al popolo ucraino e riafferma che l'Alleanza farà «tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleat». «Putin ha scelto la strada del bagno di sangue e della distruzione», attacca il premier britannico Johnson.

⚡️ Attacco all'Ucraina: Il ministero degli Interni afferma che ci sono "centinaia di vittime", non chiarisce se si tratti di morti o feriti #Guerra #Ucraina — anna guaita (@annaguaita) February 24, 2022

Paura sui mercati

Paura sui mercati internazionali. Mentre la Borsa di Mosca sospende tutti gli scambi, i future sui listini di Wall Street sono in forte calo, perdendo circa il 2%. Vola il prezzo del petrolio: il Brent supera i 100 dollari al barile, per la prima volta dal 2014, mentre il Wti è a 95,54 dollari. Sale ai massimi da un anno l'oro: +1%, a 1.928,80 dollari l'oncia. Crolla invece il Bitcoin: -8%, sotto i 35mila dollari. Le Borse asiatiche virano in negativo: l'indice Hang Seng di Hong Kong segna un tonfo del 2,51%, a 23.065,5 punti. Ampliano le perditempo anche Shanghai (-0,88%) e Shenzhen (-1,35%). Nel pomeriggio sono attese le riunioni del Consiglio europeo e della Nato.rterà».