Netanyahu e Sinwar rischiano davvero l'arresto? Israele: «Parallelo con Hamas è disgustoso». Tutti i precedenti (a partire da Putin)

Israele e Hamas hanno commesso «crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza», per questo i loro leader devono essere arrestati.

La richiesta shock è stata avanzata dal procuratore capo della Corte penale internazionale dell'Aja Karim Khan, che ha invocato dalla Camera preliminare del tribunale mandati di cattura per il premier Benyamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa Yoav Gallant, così come per il boss di Hamas a Gaza Yahya Sinwar, il capo delle Brigate Qassam Mohammed Deif e il leader all'estero Ismail Haniyeh. Tra i capi d'imputazione contestati alla fazione islamica dal 7 ottobre 2023, giorno dell'assalto ai kibbutz, ci sono «sterminio, omicidio, presa di ostaggi, violenza sessuale, tortura». Per Israele, Khan ha puntato invece sulle conseguenze dell'assedio totale alla Striscia che hanno comportato «denutrizione come strumento di guerra, sterminio, persecuzione, assassinio» e la «privazione sistematica dei mezzi per la sopravvivenza».

Netanyahu e Sinwar, il mandato d'arresto

Con la richiesta del procuratore capo della Corte penale internazionale di emettere un mandato di arresto contro il premier israeliano Benyamin Netanyahu, la giustizia internazionale torna a mettere nel mirino capi di Stato e di governo accusati di crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Se accolta, il leader dello Stato ebraico rischia infatti di essere annoverato nell'elenco in cui figurano Muammar Gheddafi e Omar al Bashir, fino al più recente mandato contro Vladimir Putin.

Cosa prevede lo Statuto di Roma

Per comprendere al meglio bisogna partire dalla costituzione stessa della Cpi, che non è un organo dell'Onu e non va confusa con la Corte internazionale di giustizia. La Corte penale internazionale ha una competenza complementare a quella dei singoli Stati, dunque può intervenire se e solo se gli Stati non possono (o non vogliono) agire per punire crimini internazionali. Il problema è che, affinché ciò avvenga, è necessario che gli Stati in questione ne abbiano riconosciuto l'atto costitutivo. E qui serve un passo indietro. Lo Statuto di Roma, costitutivo della Cpi, ha visto l'adesione di 123 Paesi, con altri 32 che hanno firmato lo Statuto stesso ma non hanno mai ratificato il trattato. Fra questi anche Israele. Per diventare effettive le richieste della Corte penale internazionale dovranno ricevere l'ok da un'assise di giudici della Corte. In caso di via libera, gli accusati portranno essere convocati. A questo punto, in caso di mancata presentazione, scatterebbe il mandato di arresto. Tuttavia e per essere effettivo Netanyahu, Gallant e i vertici di Hamas dovranno trovarsi in uno Stato che ha aderito allo statuto.

Gallant, Israele non riconosce l'autorità della Cpi

«Un parallelo disgustoso» tra Israele e Hamas. Lo ha detto il ministro della difesa Yoav Gallant riferendosi alla decisione del Procuratore del Tribunale penale dell'Aja di emettere mandati di cattura sia per la leadership israeliana sia per quella di Hamas. «Israele - ha aggiunto - non riconosce l'autorità della Corte».

Gli altri leader

Quello nei confronti del presidente russo è tra più clamorosi provvedimenti emessi dalla Cpi verso il leader di una nazione. Putin è accusato dal tribunale internazionale del «crimine di guerra» di «deportazione illegale» di bambini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia, insieme a Maria Alekseyevna Lvova-Belova, commissaria per i diritti dei bambini del Cremlino. Prima di Putin, nel 2011 l'Aja accusò di crimini contro l'umanità l'ex leader libico Gheddafi, e un simile provvedimento fu emesso per il figlio Seif al Islam e per il capo dei servizi segreti Abdellah Senussi. Tra gli altri leader di spicco finiti nel mirino dei giudici c'è l'ex presidente sudanese Omar al Bashir: il 14 luglio del 2008, il procuratore capo della Corte penale internazionale Luis Moreno Ocampo lo accusò di essere responsabile di genocidio e crimini contro l'umanità e della guerra in Darfur cominciata nel 2003. Anche Laurent Gbagbo, ex presidente della Costa d'Avorio, è finito all'Aja, ma dopo un processo per crimini contro l'umanità è stato assolto nel 2021 in appello. Nel 2016 la Corte penale internazionale ha condannato l'ex vicepresidente del Congo, Jean-Pierre Bemba, per assassinio, stupro e saccheggio in quanto comandante delle truppe che commisero atrocità continue e generalizzate nella Repubblica Centrafricana nel 2002 e 2003. Tra gli altri dossier aperti e su cui indaga la Cpi c'è l'inchiesta sui crimini contro la minoranza musulmana dei Rohingya in Birmania. Un'altra indagine è quella su presunti crimini contro l'umanità commessi dal governo del presidente venezuelano Nicolas Maduro. E non è solo l'Aja ad aver processato capi di Stato e di governo: nel 2001, l'ex presidente Slobodan Milošević fu accusato di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. Arrestato, morì d'infarto in cella all'Aja nel 2006, prima che il processo potesse concludersi.