Senza mine e incomplete. Le fortificazioni ucraine a Kharkiv si sono rivelate un fallimento. «Le truppe russe sono semplicemente entrate in un'area senza resistenza», ha detto a Newsweek Cédomir Nestorovic, professore di geopolitica alla ESSEC Business School di Singapore. L'offensiva nella regione (dalla quale i soldati di Putin sono stati espulsi nel 2022) è iniziata il 10 maggio. L’obiettivo? Creare una zona cuscinetto al confine. L'avanzata, almeno per il momento, non è stata difficile. Ma ci sono dietro dei motivi nascosti. Soprattutto di carattere interno. Che sono emersi con il lavoro investigativo del giornalisti del sito locale Glavcom.

Il fallimento delle fortificazioni

"Alcuni militari, così come le autorità locali, hanno già reso pubbliche le loro versioni sul secondo rapido sfondamento del confine nella regione di Kharkiv.

Secondo il comandante dell'unità di intelligence delle forze armate ucraine, Denys Yaroslavskyi, le fortificazioni di cemento al confine dovevano essere alte almeno tre piani. "E non c'erano nemmeno le mine. Arriviamo alla conclusione che si tratta di una rapina folle o di un sabotaggio deliberato", ha concluso duramente l'ufficiale dei servizi segreti.

Il capo dell'amministrazione militare della città di Vovchan, Tamaz Gambarashvili, ha assicurato che le fortificazioni intorno alla città sono state erette "ma, forse, non così strettamente". Perché i russi sparavano costantemente con mortai e artiglieria", così viene ricostruito da Glavcom.

Cosa c'è dietro

Allora cosa è successo realmente alle fortificazioni nella regione di Kharkiv? Come ha scoperto "Glavkom",

Ci sarebbero tuttavia altri motivi dietro il flop delle linee difensive. E sono interni. Ovvero corruzione. Gli investigatori dell'Ufficio nazionale anticorruzione hanno esaminato i problemi nella costruzione di fortificazioni nella regione di Kharkiv per più di un anno. Gli abusi, secondo l'inchiesta, si misurano in decine di milioni di grivnie (la moneta ucraina).

Dove sono finiti i soldi

Per ripercorrere quanto accaduto bisogna tornare al 2022. Immediatamente dopo la liberazione della regione di Kharkiv, l’Ufficio del Presidente ha annunciato che avrebbe rafforzato le capacità di difesa. Il Consiglio dei Ministri stanzia 300 milioni di grivnie.

"Alla fine di dicembre 2022, il Dipartimento per l'edilizia abitativa e gli affari comunali e il complesso per il carburante e l'energia dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv hanno firmato un contratto con LLC "Slobozhanska Construction Company 1" per 82,38 milioni di UAH, che prevedeva la fornitura di prodotti in filo metallico . L'acquisto è stato effettuato senza alcuna gara o procedura competitiva. Nel febbraio 2023, il cliente ha versato alla società menzionata altri 19 milioni di UAH per l'ordine di difesa. E ancora senza una selezione trasparente del vincitore e senza dettagli sull'acquisto stesso.

Non appena il dipartimento per l'edilizia abitativa e i servizi comunali ha coscienziosamente trasferito 82 milioni di UAH per il bonifico alla società di costruzioni Slobozhanska 1 LLC, gli investigatori della NABU si sono interessati a questa transazione. Nell'ambito del procedimento penale riguardante possibili abusi da parte di funzionari dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, le forze dell'ordine hanno registrato un'impressionante "catena alimentare": la società appaltatrice ha depositato 77,3 milioni di UAH sul conto dell'intermediario "Inter-Kanat" LLC come pagamento per i materiali da costruzione. Successivamente la LLC "Inter-Kanat" ha distribuito 48,9 milioni di UAH al produttore di filo spinato e a tre fornitori di corde. Per il trasporto dei prodotti ordinati sono stati addebitati altri 1,4 milioni di UAH.

L'indagine ha calcolato che la differenza tra i fondi ricevuti dalla "Inter-Kanat" LLC dalla "Slobozhanska Construction Company 1" LLC e i fornitori elencati di filo spinato e corde, comprese le spese di trasporto, ammontava a 27 milioni di UAH. Una parte di essi (pari a 15,9 milioni di UAH) è stata trasferita da "Inter-Kanat" LLC sotto forma di pagamento per materiali da costruzione sui conti di sei controparti con segni di fittizia.

Inoltre, la NABU ritiene che nell'importo di 27 milioni di grivnie "contenga" un aumento significativo del prezzo del prodotto acquistato dai funzionari dell'Amministrazione statale regionale di Kharkiv. Secondo l’accusa, a dicembre 2022, il prezzo di mercato di una tonnellata di filo spinato di Yegoz variava da 130.000 UAH a 205.000 UAH compresa IVA, escluso il trasporto. Il prezzo di una tonnellata di filo spinato Yegoz per la costruzione di fortificazioni nella regione di Kharkiv, acquistato nell'ambito di un contratto con la società di costruzioni Slobozhanska 1 LLC, è stato di... 420.000 UAH IVA inclusa. In totale, l'appaltatore ha dovuto consegnare 294 tonnellate di filo.

E ora parliamo del diavolo che si nasconde nei dettagli. Secondo il sistema analitico Youcontrol , la "società di costruzioni Slobozhanska 1" di Kharkiv LLC è stata creata... il 14 novembre 2022 (un mese prima del contratto da 82 milioni di UAH!). I fondatori iniziali dell'azienda furono quattro persone di Kharkiv, Andriy Kolos, Viktor Lymarenko, Mykyta Rozhkov, Andriy Strogiy e Oleksandr Sorochynskyi, residente nella regione di Poltava".

Fallimenti su altri fronti

Ma la regione di Kharkiv non è l’unica. Notevoli sono anche le affermazioni sulla costruzione di fortificazioni difensive in altre regioni. Alcuni esempi. Il dipartimento investigativo principale del servizio di sicurezza sospetta che funzionari dell'amministrazione statale regionale di Chernihiv e funzionari delle società "UkrSiverBud" e "Budindustria" ostacolino le attività legali delle forze armate ucraine (articolo 114-1 del codice penale). In parole semplici: entro la fine del 2023, gli appaltatori menzionati avrebbero dovuto costruire strutture di ingegneria e fortificazione nell’oblast di Chernihiv per un valore di 343,7 milioni di UAH. Tuttavia, le scadenze non sono state rispettate. Allo stesso tempo, secondo gli investigatori della SBU, la portata dei lavori è stata artificialmente sovrastimata e la qualità delle fortificazioni non soddisfaceva le condizioni tecniche. Tutto ciò non è riuscito a garantire la protezione più rapida possibile del confine contro un possibile attacco russo, dicono i documenti del caso.

Problemi simili si registrano anche nella regione frontaliera di Sumy. La polizia sta indagando su un'associazione a delinquere tra funzionari dell'amministrazione statale regionale di Sumy e rappresentanti di imprese appaltatrici per la costruzione di roccaforti di plotone. Lo schema di appropriazione dei fondi di bilancio è primitivo: vengono installati bunker di cemento non certificati di produzione propria utilizzando sabbia rubata e non contabilizzata proveniente da cave situate nel territorio del distretto di Sumy (villaggi di Tokari e Verkhne Pishchane).

Nella regione di Donetsk sono stati aperti almeno due procedimenti penali per appropriazione indebita di fondi di bilancio durante la costruzione di fortificazioni. Tra i partecipanti c'erano militari che avrebbero "scherzato" con il legno grezzo che avrebbe dovuto essere inviato alle fortificazioni.

L'avanzata russa senza combattere

"La Russia ha uno slancio sul campo di battaglia, ma questo non è il risultato di una battaglia. Le truppe russe sono semplicemente entrate in un'area senza resistenza", ha detto a Newsweek Cédomir Nestorovic, professore di geopolitica alla ESSEC Business School di Singapore. "Non c'erano né fortificazioni né truppe che si opponevano l'avanzata russa sul versante ucraino". Uno dei problemi, almeno secondo l'interpretazione di Viktor Kovalenko, analista ucraino che ha prestato servizio nelle forze ucraine nel 2014 e nel 2015, è quello di realizzare le linee di difesa sotto i bombardamenti russi. "Questa è la ragione principale per cui le squadre di ingegneri non sono riuscite a fortificare la periferia della città di Vovchansk", ha detto Kovalenko a Newsweek.

Gli errori di Zelensky

Ci sono poi alcune scelte di Zelensky discutibili. Tra cui il licenziamento del comandante delle forze di supporto, il generale Dmytro Hereha. "La scelta è stata a marzo. Ma è tornato sui suoi passi a maggio, reintegrando il militare. Ma questo ha interrotto il processo di fortificazione per due mesi", così gli analisti a Newsweek. L’Ucraina ha costruito fortificazioni a più livelli in cinque regioni, inclusa la contesa regione orientale di Donetsk, sebbene il segreto militare significhi che i dettagli non sono pubblici. "Onestamente, tutto ciò avrebbe dovuto iniziare nel 2014, o almeno mesi prima della seconda invasione, ma è meglio tardi che mai", ha aggiunto Kovalenko.