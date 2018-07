Spara e uccide il figlio a 92 anni: «Voleva chiudermi in una casa di cura»

di Simone Pierini

Ha preso la pistola e ha ucciso il figlio, freddato in casa per aver deciso di rinchiuderla in una casa di cura. Un omicidio di rabbia, che si mostra ancora più incredibile per l'età dall'assassina: la donna, Anna Mae Blessin, ha infatti 92 anni.«Mi hai tolto la vita, quindi io prendo la tua». Così l'ha ucciso nella loro casa nella contea di Maricopa, a Phoenix, in Arizona. Un omicidio organizzato due giorni prima, quando ha preso due pistole e le ha infilate nelle tasche della sua vestaglia. È entrata in camera del figlio 72enne e ha sparato davanti alla fidanzata. Poi la donna è riuscita a disarmarla salvandosi la vita. I due erano tornati a vivere insieme da quattro mesi e l'uomo aveva dichiarato che vivere con lei era diventato difficile.