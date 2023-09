Coppia di turisti a Creta fugge da tre ristoranti senza pagare il conto: «Il cibo fa schifo». Il titolare pubblica la loro foto

Una coppia inglese in vacanza a Creta è stata accusata di essere fuggita da almeno tre ristoranti senza pagare. La tattica sempre la stessa: consumare felicemente cibo e bevande per poi, al momento del conto, lamentarsi ad alta voce dei piatti e rifiutarsi di pagare.

L'ultimo colpo

Le taverne coinvolte si trovano tutte presso il villaggio di Koutouloufari, a nord dell'isola. L'ultimo locale, il ristorante Ariadni Apartments, ha deciso di condividere su Facebook la foto dei due vacanzieri, già circolata su alcuni gruppi social locali. «Tenete d'occhio questa coppia. Dopo aver finito il pasto, si rifiutano di pagare il conto. Siamo il terzo ristorante con il quale utilizzano questa tecnica», si legge accanto all'immagine che li ritrae seduti a cena. Poi l'appello «È un bene che i ristoratori del villaggio comunichino tra loro, così sappiamo cosa aspettarci».

Le reazioni

Furiose le reazioni sotto il post: «Sono persone così che danno agli inglesi una brutta reputazione», commenta un concittadino britannico. «Persone e posto così belli!!" Vergognatevi», scrive un altro utente. E ancora: «Che disgusto. Come si può fare una cosa del genere alle adorabili persone della zona?». C'è poi chi giura di essersi imbattuto nella coppia: «Siamo stati a Hersonissos fino al 29 agosto. Sono certo di aver visto l'uomo almeno una volta a Hersonissos durante la settimana in cui eravamo lì, e l'ultimo giorno sono sicura che il mio partner gli ha parlato mentre aspettavamo fuori dal ristorante del centro città per il nostro trasferimento», scrive una donna, che aggiunge: «Era molto ubriaco e mangiava e beveva al ristorante, e ha detto che il suo trasferimento sarebbe avvenuto più tardi nel corso della giornata».

Ad intervenire è anche l''ex dipendente del Ministero della Difesa Mark Flynn, residente a Creta da 16 anni, che accusa la coppia di «Approfittare della gentilezza del popolo greco», e aggiunge: «Sembra che abbiano cominciato a lamentarsi ovunque del servizio e del pasto che avevano ricevuto, anche se avevano mangiato e bevuto tutto. Per quanto riguarda i ristoranti - prosegue - spesso è più facile per loro lasciare che persone del genere se ne vadano e poi dimenticarsene, perché la maggior parte dei clienti è molto onesta. Ma in questo caso, sembra che questa coppia sia andata troppo oltre e abbia tentato la stessa acrobazia ripetutamente in almeno tre posti».