Tumori, a Joe Biden rimosso basalioma dal petto. Il medico: «Non servono altre cure»

Il 16 febbraio, nell'ambito dei controlli annuali, al Joe Biden è stato prelevato del tessuto cutaneo dal petto: la biopsia ha rivelato che si trattava di un basalioma. «Tutto il tessuto cancerogeno è stato rimosso con successo. Non sono richiesti ulteriori trattamenti». Lo afferma il medico del presidente Kevin ÒConnnor, sottolineando che il basalioma non tende a espandersi o a produrre metastasi come altri più pericolosi tipi di cancro alla pelle.

Ultimo aggiornamento: 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA