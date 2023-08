Francia, donna chiusa in casa dal 2011: ritrovata nuda, denutrita e con fratture. Fermato il marito

Dodici anni di torture e reclusione. La storia agghiacciante arriva dalla Francia: una donna di 53 anni ha raccontato di esser stata rinchiusa in casa dal 2011 in un appartamento di Forbach nel dipartimento di Mosella, non lontano dalla Germania.

La donna, di nazionalità tedesca, è stata scoperta questa mattina dalla polizia, che ha fermato il marto di 55 anni alla sei del mattino. La moglie è stata ritrovata in una stanza nuda, con il cranio rasato, denutrita e con fratture, ha precisato una fonte vicina all'inchiesta confermando informazioni di Rmc.

Rapita e torturata dal 2011

La donna ha confermato di essere stata rapita e torturata dal 2011. Malnutrita e con vecchie fratture agli arti superiori e inferiori, è stata portata in ospedale. Tutte le stanze della casa sono state schermate, con un dispositivo che sembrava essere predisposto per impedire ai gatti di entrare e uscire.

Secondo una fonte della polizia, nel 2019 c'era già stato un intervento a casa della coppia dopo una telefonata di un vicino preoccupato. La coppia aveva a suo tempo ribaltato le dichiarazioni del vicino di casa. Aperta una inchiesta per sequestro di persona, stupro aggravato e atti di tortura e barbarie.