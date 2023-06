Titanic, quanto costa visitare il relitto con il sottomarino: la cifra da capogiro. Come funzionano le spedizioni

Il relitto del Titanic è adagiato sul fondale dell'oceano a circa 400 miglia nautiche dalla costa del Canada.

Ciò che resta del transatlantico affondato nel 1912 si trova a 4mila metri di profondità: qui la pressione raggiunge le 400 atm, mentre la temperatura dell'acqua rimane costantemente fra 1 e 2 gradi. Insomma, un ambiente tutt'altro che agevole per delle visite guidate.

Eppure, nell'era del turismo di massa, c'è chi è disposto a spingersi fino a quelle profondità pur di ammirare con i propri occhi il relitto del Titanic. E per farlo ci sono alcune aziende che, dietro lauto compenso, organizzano delle vere e prorie spedizioni a bordo di sottomarini.

Quanto costa una visita del relitto del Titanic?

La più popolare di queste compagnie si chiama OceanGate, che da circa due anni offre ai turisti più temerari la possibilità di sfidare gli abissi per ammirare con i propri occhi i resti del celebre tansatalntico. Si tratta, naturalmente, di una “gita” non adatta a tutti. Sia per la sua complessità, che per i costi: per partecipare a una delle «expeditions» organizzate dalla OceanGate (di solito due o tre all'anno) bisogna sborsare 150mila dollari.

Il sottomarino disperso

Nelle scorse ore un sottomarino diretto verso il relitto del Titanic, con a bordo turisti, ha fatto perdere le proprie tracce nell'oceano Atlantico. Al momento, non è chiaro quante persone ci siano a bordo né a quale compagnia appartenga.