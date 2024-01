Tiktoker maleducata, si rifiuta di cedere il posto in prima classe a un bambino: pioggia di critiche

Le viene chiesto di cedere il suo posto in aereo (l'ambito 1A, il primo posto, in prima fila in prima classe) per far sedere un adolescente vicino alla sua famiglia, ma lei dice di no. È diventato virale il video di una ragazza americana che è finita al centro di una bufera mediatica, scatenando polemiche da migliaia di utenti di tutto il mondo per il suo comportamento, giudicato da molti "egoista e poco educato". Il video di appena 5 secondi è stato visto 17 milioni di volte.

Mi hanno chiesto di cedere il posto: ho detto no

Nel video si vede la ragazza inquadrarsi dal suo posto esclusivo e sorridere alla telecamera. Davanti una frase: «Gli assistenti di volo mi hanno chiesto di cedere il mio posto 1A per far sedere un bambino accanto alla sua famiglia: ho detto no». In sottofondo si sente un audio in inglese di una voce che dice "Si f*** quei ragazzini e fott*** anche tu".

Si tratta di un audio virale che indica il messaggio che si vorrebbe mandare a chi chiede di fare sacrifici per sé o per i figli di altre persone.

La ragazza spiega nella didascalia del post che la famiglia ha finito per "trovare una soluzione" alla separazione, anche se non specifica come all'interno della clip.

«La famiglia ha trovato una soluzione»

La ragazza contattata da alcuni giornali americani ha detto che alla fine la famiglia ha trovato una soluzione anche senza richiedere il suo spostamento. Il bambino - secondo quanto dichiara - sarebbe finito nel posto 2A proprio davanti alla famiglia e nessuno si sarebbe lamentato.