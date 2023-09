Strage mercato Donestk, il NyTimes: «Non fu un attacco di Putin ma un missile di Kiev lanciato per errore»

L'attacco missilistico del 6 settembre su un mercato della città di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk, che ha causato almeno 16 morti, non sarebbe stato lanciato dai russi, ma sarebbe invece invece partito per errore da un territorio sotto il controllo di Kiev. Lo riporta il New York Times.

L'errore di Kiev (secondo il NyTimes)

Il probabile errore commesso da Kiev, secondo il New York Times, sarebbe avvenuto durante una serie di battaglie che imperversavano nell'aerea. La notte precedente, infatti, le forze russe avevano bombardato Kostiantynivka. Un portavoce delle forze armate ucraine ha dichiarato che il servizio di sicurezza del Paese sta indagando sull'incidente e, in base alla legge nazionale, non può commentare ulteriormente. Il Nyt denuncia, inoltre, che le autorità ucraine avrebbero impedito ai giornalisti di «accedere ai detriti del missile e all'area dell'impatto nelle fasi immediatamente successive all'attacco», ma i reporter sarebbero comunque riusciti a raggiungere la zona e a raccogliere i resti dell'arma utilizzata in un secondo momento.

Ucraina, raid su un mercato nel Donetsk: missili sulla folla, almeno 16 morti (tra questi un bambino)

L'analisi dei video

I video analizzati mostrano che, sentendo il suono del missile in arrivo, almeno quattro persone sembrano girare contemporaneamente la testa nella direzione da cui proviene l'arma che, per il Nyt, corrisponderebbe a una zona di territorio sotto il controllo di Kiev. «Qualche istante prima che colpisca, il riflesso del missile è visibile mentre passa sopra due auto parcheggiate, mostrando che viaggia da nord-ovest» riporta il quotidiano.

L'esperto di esplosivi

L'affermazione è sostenuta anche da un'analisi compiuta da un esperto di esplosivi sul cratere lasciato dal missile: il danno che si estende dal punto di detonazione è coerente con un missile proveniente da una rotta nord-ovest. Ulteriori prove rivelerebbero che pochi minuti prima dell'attacco l'esercito ucraino ha lanciato due missili terra-aria verso la linea del fronte russa dalla città di Druzhkivka, poco più di 16 chilometri a nord-ovest di Kostiantynivka.