Squalo attacca sub e prova a mordere la telecamera, il video del terribile incontro ravvicinato

Mark Graham, 31 anni, di Preston, ha ripreso il suo terrificante incontro con un grande squalo bianco prima di riuscire a mettersi in salvo. Il coraggioso sub, che lavora come operatore video ed è fondatore del progetto White Shark Ocean, ha ripreso (e vissuto) la scena a Mossel Bay, in Sudafrica.

L'incontro

Una volta in acqua, Graham si è subito accordo che una grossa ombra girava intorno alla barca.

Dopo qualche istante ha visto un grosso squalo si dirige verso di lui avvicinandosi sempre di più. L'animale sembra essere particolarmente curioso riguardo al misterioso dispositivo elettrico sulla sua testa di Mark e a quel punto apre la bocca scomprendo tutti i denti.

Nonostante il terrificante incontro, Graham ha detto di non essersi mai sentito spaventato o a disagio. Invece, era impressionato da quanto lo squalo fosse curioso e "gentile". «Lo squalo era super curioso, avere un'interazione così intima con un animale così grande è stato estremamente accattivante. È stato un momento incredibile», ha aggiunto. «Stava solo cercando di capire cosa fosse la strana cosa elettrica nell'acqua.