Laura Pausini, non lo fanno entrare al concerto della cantante a Parigi: spara con la pistola contro la porta d'ingresso

Un uomo ha sparato con una pistola contro l'ingresso secondario della Accor Hotel Arena a Parigi ieri sera, dopo che gli è stato impedito di entrare al concerto di Laura Pausini.

Non lo fanno entrare al concerto, spara contro l'ingresso

Erano le 20 sul boulevard de Bercy quando l'individuo si è presentato davanti all'ingresso VIP dell'Accor Hotel Arena, dove era in programma il concerto della Pausini. Sprovvisto di biglietto o di invito, è stato bloccato e rispedito indietro dagli agenti della sicurezza. A quel punto, si è diretto verso l'uscita di emergenza, situata a un centinaio di metri dall'ingresso, ha tirato fuori una pistola ed ha aperto il fuoco a più riprese contro una porta a vetri. Nessuno era nei paraggi.

La polizia è intervenuta per riportarlo alla ragione, gli agenti sono riusciti a fargli deporre l'arma prima di bloccarlo e portarlo in commissariato. L'arma, una semiautomatica calibro 7,65, ha esploso 17 colpi. I testimoni hanno riferito che l'uomo era in un evidente stato di alterazione e pronunciava frasi incoerenti su questioni d'attualità.