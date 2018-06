Scartata da un colloquio di lavoro a causa del nome, 17enne denuncia sui social e l'azienda si scusa

di Alessia Strinati

Voleva trovare unper avere un po' di indipendenza dalla sua famiglia, ma unaè stata solodurante il. Jordanna Ellesmor desiderava mettere da parte dei soldi per potersi permettere degli svaghi, così ha voluto rispondere a un annuncio di lavoro, ma non avrebbe mai immaginato che le cose potessero andare tanto male.L'adolescente ha presentato il suo curriculim al Café Costa (catena di bar molto diffusa nei paesi britannici) vicino casa, a Neath (Galles), dopo che un suo amico le aveva consigliato di farlo. Dopo il colloquio credeva che tutto fosse andato per il meglio visto che le era stato promesso che se si fosse liberata una posizione sarebbe stata presa in considerazione, ma quando è uscita l'amico le ha detto di non sperare nel posto.La ragazza ha chiesto il motivo di tanta sfiducia e tramite un sms le è stato risposto che era nel suo nome, considerato da chi le aveva fatto il colloquio "ridicolo". La ragazza, profondamente delusa, non si è però arresta e ha denunciato l'accaduto su Facebook: «Sono stata sinceramente umiliata. Ho solo 17 anni è non mi capacito che possano capitare cose simili». Il post è diventato in breve tempo virale, tanto che la direzione del Café ha diffuso una nota per scusarsi con la 17enne: «Abbiamo parlato con il team personalmente che attualmente è sconvolto per quanto accaduto non immaginando di aver offeso la potenziale nuova collaboratrice». Sembra, infatti, che lo staff abbia ironizzato sul suo nome solo perché presente un altro dipendente di nome Jordan nel locale e che sicuramente non sarebbe mai stato quello il motivo di un rifiuto.