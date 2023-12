Ragazzo uccide i genitori e brucia la casa, choc in Francia: il 15enne era scomparso dopo l'incendio

È stato Valentin, il figlio quindicenne, ad uccidere i suoi genitori all'inizio della scorsa settimana e a provare a distruggere le prove del suo misfatto dando fuoco alla casa di famiglia: il ragazzino ha confessato oggi e la procura di Montpellier ha aperto un'inchiesta nei suoi confronti.

Gli indizi

Il procuratore, Éric Vaillant, ha confermato che il figlio della coppia ha ammesso di aver ucciso i genitori. È il più piccolo di una famiglia di 4 persone che in questi giorni i vicini hanno descritto come «normale» e molto ben integrata nel villaggio. Il fratello e due sorellastre sono in salvo. Valentin era scomparso dopo l'incendio in cui erano stati ritrovati i corpi «quasi del tutto carbonizzati» tanto da lasciare dubbi sulla loro identificazione. Avevano «ferite da arma da fuoco all'altezza della testa e del torace», hanno detto i medici della scientifica. L'auto che il padre, 58 anni, ingegnere, usava per andare al lavoro era stata ritrovata abbandonata in una regione vicina. La madre lavorava in casa e il fratello più grande, di 17 anni, era fuori casa dal giorno prima dell'incendio.