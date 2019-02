Muore soffocata a 21 anni nel "Capanno del mestruo": segregata perché considerata impura

di Simone Pierini

Il fatto è accaduto nel distretto di Doti. Poche settimane prima un' altra donna e i suoi due figli piccoli erano morti in analoghe circostanze, una tragedia che aveva indotto la popolazione locale a demolire i capanni del mestruo del villaggio. Secondo una antica usanza, chiamata Chahuapadi, le donne con il ciclo e le puerpere sono considerate impure e foriere di cattiva sorte. Per questo vengono costrette a dormire fuori casa, in capanni o stalle, ed è loro proibito di toccare alcuni cibi, oggetti di culto, e uomini.



Questa condizione le espone spesso al freddo e alla morte per soffocamento nel tentativo di riscaldarsi. E si ha notizia di almeno un'adolescente morta per il morso di un serpente. Il Nepal ha bandito questa pratica dal 2005, dal 2017 è considerata un reato e punita con tre mesi di prigione e l'equivalente di 26 euro di multa, ma ciononostante è ancora radicata nelle aree rurali.

