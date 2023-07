Putin, navi da guerra dipinte per confondere i droni: ecco perché la nuova strategia del Cremlino è pericolosa per la Nato e Kiev

Probabilmente se il libro «L'arte della guerra» di Sun Tzu fosse stato scritto ai giorni nostri ci sarebbe stato spazio anche per un capitolo sulle tecniche belliche della Russia. L'ultima «trovata» è alquanto curiosa ma segue una logica ben concisa. Secondo quanto riporta un analista russo, le navi da guerra russe vengono dipinte con strisce scure alle due estremità per confondere gli attacchi ucraini.

Il sito HI Sutton fornisce prove di come la vernice si stata posta sulla fregata russa Admiral Essen - attraverso immagini satellitari al porto di Sebastopoli in Crimea il 22 giugno, e su altre tre navi da guerra nei giorni successivi. Secondo Sutton, le quattro navi trasportano missili da crociera Kalibr, che sono stati utilizzati in attacchi devastanti in tutta l'Ucraina.

Sidharth Kaushal, ricercatore del Royal United Services Institute di Londra, ha dichiarato che una mossa del genere «è nel pieno stile della Russia» e «potrebbe essere efficace». Le Usv potrebbero cadere nella trappola. Ma cosa è un Usv? Si tratta di un veicolo di superficie senza equipaggio o una nave di superficie senza equipaggio, colloquialmente chiamata «barca drone» o «nave drone»: naturalmente, opera sulla superficie dell'acqua.

Gli USV ucraini sono guidati attraverso un monitor da un operatore umano, quindi da remoto. Viaggiano ad alta velocità, dando all'operatore solo un breve lasso di tempo per scegliere un bersaglio. «Sembra che, in questo caso, il camuffamento sia orientato principalmente a garantire che, a distanze molto lunghe, un sensore elettro-ottico di bassa qualità non possa distinguere la nave dall'ammasso di fondo», ha detto Kaushal.

La nave potrebbe anche apparire più piccola grazie alla vernice scura contro l'acqua.

L'eredità bellica della Prima guerra mondiale

La tattica potrebbe essere ancora più efficace contro i droni aerei e nel caso delle immagini satellitari commerciali, ha aggiunto. Nella sua analisi, Sutton ha notato quanto spesso l'acqua appare scura in tali immagini, rendendolo un efficace camuffamento per la vernice scura. L'uso del camuffamento navale sarebbe un interessante ritorno per una tattica più legata alla prima guerra mondiale e alla seconda guerra mondiale. La marina britannica aprì l'uso di strisce e modelli «abbaglianti» nella prima guerra mondiale, come visto sotto sulla USS Minneapolis, che erano destinati a confondere gli spettatori circa la velocità e la direzione delle navi.

Fighters of the Russian Armed Forces are moving on a boat in the Kherson direction pic.twitter.com/US0VW0yInp — Spriter Team (@SpriterTeam) July 5, 2023

Più tardi, fu usato un mimetismo ingannevole, soprattutto dalla corazzata tedesca Bismarck, la cui prua e poppa erano dipinte più scure per confondere l'occhio nudo. Non è chiaro quanto successo abbiano avuto queste tattiche, e in gran parte si sono estinte con l'avvento del radar, del sonar e, più tardi, dei sistemi di rilevamento a infrarossi.