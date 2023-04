Putin, missili Pantsir-1 schierati a difesa della sua casa a Sochi. Gli oppositori del Cremlino: «È paranoico»

Un sistema di difesa aerea è stato avvistato vicino a una delle residenze del presidente russo Vladimir Putin, secondo un video pubblicato lunedì da un gruppo mediatico dell'opposizione russa. Navalny Live ha pubblicato sul suo canale YouTube il video di un sistema missilistico antiaereo Pantsir-S1 che sarebbe stato installato vicino alla residenza di vacanza di Putin a Krasnaya Polyana, un sobborgo di Sochi, in Russia.

Navalny Live è gestito da un team associato ad Alexei Navalny, il noto leader dell'opposizione russa che è in carcere in Russia dal febbraio 2021 con accuse che vanno dall'appropriazione indebita all'oltraggio alla corte.



Putin, la psicosi attentato interno

A gennaio, sui social media sono iniziate a circolare immagini e video che mostravano sistemi di difesa aerea Pantsir-S1 installati sui tetti di diversi edifici di Mosca. Queste notizie sono giunte dopo le esplosioni che hanno colpito due basi aeree russe a dicembre, per i quali i funzionari del Cremlino hanno poi attribuito agli attacchi dei droni ucraini. Tuttavia, l'Ucraina non ha rivendicato il merito di alcun attacco all'interno dei confini russi. Una settimana dopo le prime segnalazioni di sistemi Pantsir a Mosca, Agentstvo - un sito investigativo russo indipendente - ha pubblicato un messaggio sul suo canale Telegram in cui si affermava che un Pantsir era stato posizionato vicino a una casa di proprietà di Putin nella regione russa di Novgorod. Georgy Alburov del Navalny Team spiega nel video su YouTube che la residenza di Krasnaya Polyana tecnicamente appartiene a Gazprom, la società energetica gestita dal Cremlino, ma che Putin usa la casa signorile come casa per le vacanze. Alburov ha anche affermato che, mentre Putin si dipinge come un leader coraggioso, in realtà è una persona "paranoica" che beve solo dal proprio bicchiere per paura di avvelenarsi.





A causa di questa paranoia, secondo Alburov, il leader russo ha posizionato sistemi di difesa aerea vicino alle sue residenze per proteggersi da un possibile attacco missilistico. I sistemi di difesa Pantsir incorporano cannoni e missili antiaerei per intercettare missili a 7 chilometri di distanza e aerei tattici fino a 20 chilometri. Oltre alle presunte prove dell'installazione dei sistemi Pantsir sui tetti di Mosca, anche i sistemi missilistici antiaerei S-400 sarebbero stati avvistati in vari luoghi della Russia. Questi sistemi sono in grado di colpire obiettivi aerei fino a 250 chilometri di distanza e di intercettare missili balistici fino a 60 chilometri.





Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a gennaio ha rifiutato di confermare che i sistemi di difesa missilistica sono stati posizionati vicino a siti strategici del Paese. Quando i giornalisti sono stati ulteriormente interrogati sull'avvistamento dei sistemi di difesa, Peskov ha rimandato tali domande al Ministero della Difesa russo. Guy McCardle, redattore capo di Special Operations Forces Report (Sofrep), ha dichiarato lunedì a Newsweek che il rapporto di Navalny Live sembra credibile. «È impossibile che non abbia capacità difensive e offensive nei pressi delle sue numerose residenze o in qualsiasi luogo in cui trascorrerà un periodo di tempo consistente», ha detto McCardle. «È probabile che nasconda quelle intorno alle sue case nel modo più discreto possibile per non apparire paranoico, ma ci sono». McCardle ha paragonato la presenza di questi sistemi antiaerei vicino alle case di Putin alle difese aeree intorno alla Casa Bianca, di cui la maggior parte delle persone ignora l'esistenza. «Sono lì per proteggere lui e la sua famiglia», ha detto. Per quanto riguarda la capacità dei sistemi Pantsir, McCardle li ha definiti «unità altamente efficaci». «Come parte di un sistema di difesa aerea coordinato, penso che sarebbero estremamente efficaci nel mettere fuori gioco droni, missili, elicotteri e persino jet da combattimento», ha detto. «I filo-putiniani possono sicuramente dormire sonni più tranquilli con un paio di queste unità parcheggiate intorno alla loro proprietà».