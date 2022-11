Guerra in Ucraina, Zelensky: «La Russia quest'anno perderà 100mila soldati». Von der Leyen: creeremo un tribunale sui crimini di Mosca

Guerra in Ucraina, un altro giorno di tensione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Abbiamo bisogno di più Europa nei Balcani occidentali, questa è la nuova strategia dell'Italia. La stabilità è cruciale per mantenere la pace ma anche per contrastare l'immigrazione clandestina. Come Nato dobbiamo proteggere tutti i Paesi dei Balcani occidentali e i vicini dell'Ucraina».

Zelensky: «La Russia perderà quest'anno centomila dei suoi soldati e Dio solo sa quanti mercenari».