Guerra, Erdogan proporrà a Putin un «cessate fuoco anticipato». L'ira di Mosca su Gedda: «Nessun piano per la pace»

«Non c'è alcun presupposto per la pace, l'operazione militare proseguirà nel prossimo futuro». Le parole del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all'indomani del vertice di Gedda fotografano forse il passo avanti più concreto che, nell'ottica ucraina, poteva rappresentare il summit sulla pace convocato dall'Arabia Saudita: aumentare ulteriormente l'isolamento diplomatico della Russia. Mosca, infatti, non ha fatto nulla per nascondere la sua irritazione al termine di un appuntamento che ha riunito una quarantina di Paesi - inclusi quelli che con la Russia hanno tuttora rapporti diplomatici e commerciali, - per parlare di un negoziato che ponga fine al conflitto sulla base della formula proposta da Volodymyr Zelensky. A Gedda non erano previste dichiarazioni congiunte. È stata riunione lontana dai riflettori, che ha fatto seguito a quella di fine giugno a Copenaghen.