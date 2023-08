Prigozhin, la figlia Polina criticata dai media russi. Chi sono e cosa fanno i figli del leader Wagner

La figlia di Prigozhin, Polina Prigozhina, non partecipa al lutto per la morte del padre? Critiche molto velenose arrivano dai media russi dirette contro la figlia del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin, Polina, che, nonostante la morte del padre (ora c'è la prova del dna) continuerebbe a far finta di niente sui social con una foto profilo che la ritrae sorridente e felice, appena scesa da un aereo aziendale del padre.

Prigozhin, i figli e le sanzioni

«Ora, dopo l'incidente aereo nella regione di Tver, in cui ha perso la vita il fondatore della Wagner sembra strano e spaventoso» il sorriso di Polina, commenta impietoso il giornale russo Moskovsky Komsomolets.

Polina, figlia maggiore di Prigozhin, pubblicava spesso foto dal jet aziendale del papà insieme con il fratello Pavel - racconta la testata -, ricordando che la giovane donna fin dall'infanzia ha dimostrato di avere successo negli sport equestri e in età adulta è entrata nell'azienda di famiglia.

Nell'autunno 2014, come raccontano i media, si era sposata: un matrimonio lussuoso celebrato nel Palazzo Konstantinovsky e in un cottage d'élite vicino a San Pietroburgo, costruito proprio da Prigozhin. L'unione tuttavia, commentava il gossip pietroburghese, non ha funzionato e Polina ha divorziato dal marito. Tre i figli di Yevgeny e Lyubov Prigozhin: Polina, Pavel e Veronika.

La famiglia di Prigozhin, cosa sappiamo

Yevgeny Viktorovich Prigozhin è nato a San Pietroburgo, in Russia. Era sposato con Lyubov Valentinovna Prigozhina, professione: farmacista e imprenditrice. Possiede un centro benessere situato nella regione di Leningrado. Ha anche la proprietà di un boutique hotel chiamato Crystal Spa & Residence.

I figli sono due: Polina Prigozhina nata nel 1992, Pavel Prigozhin, nato nel 1996 e Veronika Prigozhina, nel 2005.

Prima dell'invasione dell'Ucraina, i figli del capo della Wagner godevano di viaggi illimitati all'interno dell'Unione europea. Ora, anche loro sono stati raggiunti dalle sanzioni.

Violetta Prigozhina, la madre di Prigozhin, in precedenza ha lavorato come medico ed educatore. Attualmente detiene la proprietà legale di Concord Management and Consulting LLC dal 2011 e dal 2010 e Credo LLC.

Polina Prigozhina e sua sorella minore, Veronika (che non è stata sottoposta a sanzioni) hanno gareggiato in centinaia di eventi ippici (hanno profili nel sito della federazione internazionale equestre) al di fuori della Russi.

Polina ha un profilo anche negli archivi del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti: si pensa che abbia avuto un ruolo nell'impero degli affari del padre.

Molto poco si sa di Veronika Prigozhina, che è finora l'unico membro della famiglia di Prigozhin non pubblicamente noto per essere sanzionato dagli Stati Uniti o dall'UE, secondo i dati di OpenSanctions. Il FT ha riferito che Prigozhin sembra aver approfittato di questo per eludere le sanzioni, citando i registri aziendali russi che indicano che Veronika è diventata il proprietario di una società che controlla un hotel di San Pietroburgo nel 2022. La sua ultima gara a cavallo risale al 2022.