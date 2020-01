Il mistero della Porsche incidentata e abbandonata: «Il guardrail ha trafitto il sedile del passeggero»

Sono immagini impressionanti, quelle di una Porsche Macan, incidentata e abbandonata lungo una strada provinciale: il guardrail ha oltrepassato interamente l'abitacolo, trafiggendo anche il sedile del passeggero fino al cruscotto, ma dell'automobilista non c'è traccia. Questa la scena che si è presentata ai vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell'incidente, che è diventato un vero e proprio mistero.

Siamo a Pinseque, piccolo centro nei pressi di Saragozza, in Spagna: come riporta l'Heraldo de Aragòn, il guidatore della Porsche Macan, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo e sbandato contro il guardrail che separa i due sensi di marcia della A-68. La lamiera in ferro ha sfondato il lunotto posteriore e attraversato quasi interamente l'automobile, con il misterioso e (finora introvabile) automobilista che se l'è vista davvero brutta prima di darsi alla fuga a piedi. Le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco dimostrano chiaramente che se ci fosse stato un passeggero, non avrebbe avuto scampo.

L'incidente è avvenuto intorno alle prime ore del giorno di Santo Stefano e sul caso sta indagando la Guardia Civil. Occorre innanzitutto risalire all'identità dell'automobilista: la Porsche Macan, che sul mercato ha un prezzo non inferiore ai 65mila euro, risulta intestata ad un'azienda di proprietà di un imprenditore residente a Saragozza. Gli investigatori ora lo stanno cercando, per ricostruire l'accaduto: resta infatti da stabilire chi fosse alla guida e perché si sia schiantato in quel modo su una strada in cui il limite di velocità è fissato a 40 chilometri orari, per poi fuggire a piedi.

La Guardia Civil si sta occupando del caso, ma i sospetti sono concentrati su alcune piste: chi ha deciso di fuggire dopo quell'incidente, probabilmente aveva qualcosa da nascondere (come ad esempio la guida in stato di alterazione o senza patente). Dal momento che non ci sono feriti o vittime, e poiché il codice penale spagnolo prevede che le analisi sul consumo di alcol e droga alla guida siano eseguite nelle ore immediatamente successive, l'automobilista potrebbe anche cavarsela con una multa di 200 euro. Inoltre, le indagini stanno anche cercando di capire se il guardrail che ha trafitto la Porsche Macan fosse a norma e correttamente installato.



#Buenosdías,... por los pelos!!! 😨 ¿Os imagináis si hubiesen ido acompañantes? 🚗 Accidente en Pinseque esta madrugrada, cuidado en #ctrasconvencionales. Tengamos la #NavidadEnPaz 😠 pic.twitter.com/tu4EtquHFe — Bomberos Ayuntamiento de Zaragoza (@BomberosZGZ) December 26, 2019

Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA