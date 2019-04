Vuole il Parmigiano sul pesce in un ristorante italiano a Londra, il titolare glielo vieta: «Prova con lo sterco»

di Alix Amer

Tra le leggi universali della cucina italiana, c’è quella di non accompagnare mai ilal formaggio. Non si è mai visto mettere il parmigiano sugli spaghetti alle vongole. Ma a qualcuno piace, tanto da aver fatto scoppiare una polemica sui quotidiani inglesi e sui social. Un cliente di un ristorante italiano a, è rimasto con l'amaro in bocca quando gli è stato vietato di aggiungere il parmigiano al piatto. E così, arrabbiato per non aver potuto mettere il formaggio sui suoi ravioli ripieni di pesce, ha fatto una recensione violenta suMa la risposta del proprietario () non si è fatta attendere spiegando al cliente arrabbiato alcune “regole dell’ABC” sull’autentica cucina italiana. «Mai chiedere l’ananas sulla pizza; mai mettere la crema sulla carbonara; e mai, mai, mai chiedere il formaggio su un piatto di pesce». Rispondendo agli attacchi del cliente Massimo ha poi aggiunto: «Prova il parmigiano sullo sterco di mucca, dovrebbe avere un buon sapore per te».Il cliente ha spiegato di essere andato in un locale a, nel sud di Londra, rimanendo scioccato dalla risposta del proprietario quando ha chiesto del parmigiano da aggiungere al suo piatto con dentro anche la polpa di granchio. Sulla pagina di TripAdvisor del ristorante ha aggiunto: «A metà pasto ho sentito che il piatto aveva bisogno di qualcosa. Così ho chiesto del parmigiano, mi hanno guardato male. Ho aspettato la risposta. Ma alla fine si sono letteralmente rifiutati di darmi il parmigiano, affermando che non si mette su alcun piatto di pesce, perché toglierebbe il sapore». Ma a quel punto il cliente ha insistito spiegando che a lui piaceva il cibo “cheesy”, ma non c’è stato nulla da fare. «Alla fine ho dovuto mangiarlo come volevano loro». Quando poi è tornato nella sua stanza d’albergo ha chiamato il ristorante per lamentarsi del servizio, ma il proprietario ha mantenuto la sua posizione sulla faccenda.