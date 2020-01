Oman, Haitam nuovo sultano dopo la morte del cugino Qaboos che aveva regnato per 50 anni

Cambio della guardia in Oman. Haitham bin Tariq al-Said ha prestato giuramento come nuovo sultano dell'Oman dopo la morte, all'età di 79 anni, del cugino Qaboos bin Said al-Said, che guidava il Paese dal 1970. Lo rendono noto i media locali al-Watan e al-Roya, spiegando che nella notte la Casa reale si era riunita per individuare un suo successore. Qaboos non aveva figli e, come prevede il protocollo, non aveva nominato pubblicamente un successore. Haitham bin Tariq al-Said erà già ministro della Cultura dell'Oman. In base a quanto prevede lo statuto omanita, il sultano deve essere «musulmano, maturo, razionale e figlio legittimo di genitori musulmani omaniti».



