Gran Bretagna, la first minister scozzese Sturgeon contro i contestatori: «Siete dei fascisti e dei razzisti»

Nicola Sturgeon, la first minister scozzese, ha risposto duramente ad una donna che l'ha contestata sui migranti per strada a Glasgow, davanti al seggio dove aveva appena votato per il rinnovo del parlamento scozzese. Ad affrontare la Sturgeon è stata Jayda Fransen, vice leader del partito Britain First, che nel 2018 è stata condannata per crimini d'odio contro i musulmani. Lei «è una vergogna assoluta», ha «inondato» il paese «di gente di altre nazioni», ha urlato la Fransen. La first minister le ha riposto con fermezza, senza alzare la voce, in una scena ripresa da un passante, che ha ricevuto centinaia di visualizzazioni su Twitter, con molte dichiarazioni d'apprezzamento per la Sturgeon.

«Glasgow sud è la circoscrizione più multiculturale della Scozia, una delle tante ragioni che la rendono così brillante. Sono fiduciosa che ci uniremo oggi per respingere questi fascisti», ha poi twittato Sturgeon. Il voto scozzese è seguito con attenzione nell'ambito delle consultazioni amministrative che si svolgono in diverse parti della Gran Bretagna. Sturgeon spera in una forte affermazione del suo partito per convocare un secondo referendum sull'indipendenza della Scozia. «Glasgow Southside is the most diverse and multi-cultural constituency in Scotland - one of the many things that makes it so brilliant,» Sturgeon tweeted in response. «I am confident it will unite today to utterly reject these fascists.» Sturgeon has previously criticised proposals from the British government for a points-based system for immigrants who are moving to Britain from overseas.