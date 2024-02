Navalny, l'unità dei servizi segreti russi che esamina (e nasconde) il corpo: i pedinamenti, l'avvelenamento del 2020 e i misteri

L'appello a Putin lanciato dalla madre di Alexei Navalny di poter riavere il corpo di suo figlio è caduto nel vuoto. Dal Cremlino non è arrivata alcuna apertura. Non solo, Mosca ha anche respinto la richiesta di un'indagine internazionale avanzata dall'Alto commissario per la politica estera della Ue, Josep Borrell.

Navalny «ucciso con un pugno al cuore». La rivelazione del Times: tecnica degli agenti delle forze speciali dell'ex Kgb

Cos'è l'unità segreta dell'FSB?

L'Istituto di criminalistica dell'FSB è una divisione dei servizi segreti russi che fornisce una serie di servizi, alcuni di facciata, altri meno noti. Tra questi test del poligrafo, riconoscimento di persone o delle loro caratteristiche individuali utilizzando dati biometrici, competenze linguistiche e analisi di sostanze chimiche che includono il rilevamento di tracce di droghe e veleni. Proprio quest'ultimo settore è sotto la lente di ingrandimento di chi indaga su cosa sia accaduto realmente a Navalny in questi anni. Quattro anni fa, quando il servizio di sicurezza federale russo fu accusato di aver avvelenato Navalny con il Novichok, una squadra guidata dal giornalista investigativo Christo Grozev identificò gli agenti di questo ramo dell'FSB dietro l’attacco al dissidente russo.

Dove si trova il corpo

Domenica, due giorni dopo la morte di Navalny, Novaya Gazeta ha riferito che il corpo di Navalny si trovava in un obitorio nella città di Salekhard, la capitale della regione in cui è morto, e che presentava contusioni che suggerivano che fosse stato trattenuto fisicamente mentre aveva le convulsioni. Secondo Grozev, le convulsioni sono un sintomo tipico di avvelenamento da alte dosi di organofosfati, agenti nervini espressamente vietati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi chimiche, di cui la Russia è parte. «Per quanto strano possa sembrare, il compito di eliminare Alexey nella colonia carceraria avrebbe potuto essere assegnato alla stessa squadra di agenti dell'FSB - ha dichiarato il gioranlista a Meduza - ed è possibile che nella nostra indagine non scopriremo un nuovo gruppo di autori ma il gli stessi che hanno avvelenato Navalny nel 2020». «È del tutto possibile che gli sia stato detto: "Forza ragazzi, è ora di finire il lavoro"», ha aggiunto.

Navalny, la "gola profonda" del carcere IK-3 spaventa Mosca. E il Cremlino ora cerca un capro espiatorio: ecco i due sacrificabili

Il pedinamento e l'avvelenamento del 2020

Secondo l'indagine del 2021 portata avanti dal gruppo investigativo di Grozev avevano pedinato il leader dell'opposizione Alexey Navalny per quasi cinque anni. Membri dell’unità con esperienza nel settore medico e delle armi chimiche, che viaggiavano in gruppi di due o tre, avevano seguito l'oppsotiore di Putin su più di 30 voli durante la sua campagna elettorale presidenziale del 2017. Tre membri di questa squadra erano stati vicino a lui durante un sospetto avvelenamento di sua moglie nel luglio 2020 e durante il suo avvelenamento quasi fatale nell'agosto 2020. Questa unità, sempre secondo Grozev, era supervisionata dal colonnello Stanislav Makshakov, vicedirettore dell'Istituto Criminalistico e scienziato coinvolto nel programma militare russo sulle armi chimiche, che secondo fonti pubbliche aveva sviluppato oltre 20 materiali altamente tossici tra cui organofosfati del tipo Novichok. Prima dell’avvelenamento di Navalny con il Novichok, il colonnello Makshakov era presente in frequenti comunicazioni con gli scienziati del Signal Institute, che una precedente indagine congiunta collegava al programma di armi chimiche rinnovato di nascosto dalla Russia.

Il convoglio scortato

I giornalisti del quotidiano indipendente Mediazona hanno scoperto i filmati della notte dopo la morte di Alexey Navalny che mostrano un convoglio di veicoli ufficiali in viaggio da una città vicino alla prigione dove Navalny è morto verso la Salekhard, dove il corpo dell'oppositore di Putin si troverebbe ora all'obitorio. Secondo Mediazona, i filmati disponibili al pubblico provenivano da telecamere stradali installate per aiutare la gente del posto a valutare le condizioni di attraversamento del ghiaccio e i tempi di attesa dei traghetti sul fiume Ob, che interseca l’unica strada che collega la prigione a Salekhard. A "scortare" il convoglio ci sarebbe stata anche almeno una vettura con a bordo gli agenti dell'Istituto di criminalistica dell'FSB.

I sospetti della vedova Navalny

Su questa unità sarebbe puntato il mirino di Yulia Navalnaya, la moglie di Alexei Navalny, che due giorni fa in un messaggio video sui social media ha affermato come suo marito sia stato ucciso con il Novichok. «Mentono meschinamente e nascondono il suo corpo attendendo quando svaniranno le tracce dell'ennesimo Novichok di Putin», le sue parole. «Scopriremo certamente chi di preciso e in quale preciso modo ha eseguito il crimine, faremo i nomi e faremo vedere le facce». La risposta del Cremlino, che ha rispedito al mittente le accuse, non si è fatta attendere. «Naturalmente, queste sono accuse assolutamente infondate e rozze contro il capo dello Stato russo». Così il portavoce di Putin, Dmitri Peskov. Dmitri Peskov ha inoltre dichiarato che Putin non avrebbe visto il filmato di ieri in cui Yulia Navalnaya affermava che continuerà il lavoro di suo marito. «No, il presidente non l'ha visto».