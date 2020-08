Navalny, i medici: «Nessun veleno nel sangue». La portavoce: «Lo tengono in ospedale per far scomparire le tracce»

Nel sangue di Alexei Navalny non è stato rilevato «nessun veleno». Lo afferma Anatoly Kalinichenko, vicedirettore dell'ospedale, citato dai media internazionali. Il medico ha detto che i sanitari hanno già un quadro diagnostico completo su Navalny, il blogger ed oppositore russo ricoverato in coma ad Omsk, che secondo i suoi sostenitori sarebbe stato avvelenato, ma che non possono ancora divulgarlo.

L'oppositore russo Alexei Navalny in terapia intensiva: «Avvelenato con qualcosa nel tè»

Le autorità russe vogliono tenere nell'ospedale di Omsk Alexei Navalny ancora un paio di giorni per essere sicuri che le possibili tracce di veleno siano scomparse dal suo sistema. Un altro rappresentante di Navalny ha aggiunto che in precedenza lo staff medico aveva detto che tracce di veleno erano state invece riscontrate nelle analisi fatte. È quanto ha denunciato la portavoce dell'oppositore russo, Kira Yamysh, dopo che i medici di Omsk, che oggi hanno negato l'autorizzazione al trasferimento di Navalny su un aereo di soccorso medico in Germania sostenendo che sarebbe stato troppo pericoloso per il paziente, hanno affermato di non aver trovato traccia di veleno nel suo sistema. Un altro rappresentante di Navalny ha aggiunto che in precedenza lo staff medico aveva detto che tracce di veleno erano state invece riscontrate nelle analisi fatte.



