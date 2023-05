Crash Bandicoot, morto il doppiatore Brendan O'Brien: i fan del videogame lo ricordano per la famosa esclamazione «Whoa!»

Brendan O'Brien è morto a 60 anni: fu il doppiatore originale del personaggio dei videogiochi Crash Bandicoot. Una carriera con protagonista la propria voce. O'Brien ha doppiato le voci dei personaggi d'animazione, radio e i videogiochi. Ha raggiunto l'apice nel 1996, quando ha creato la voce del personaggio Bandicoot ,geneticamente potenziato, che sarebbe diventato un'icona. Non sono stati rilasciati dettagli sulla causa della sua morte, ma si dice che sia deceduto il 23 marzo.

L'account Twitter ufficiale di Crash Bandicoot ha scritto: «Condividiamo le nostre sincere condoglianze ai cari di Brendan O'Brien per la sua scomparsa.

Era un talento incredibile che ha dato vita a Crash Bandicoot e agli altri personaggi di Crash. Vivrà per sempre nei cuori dei fan di Crash».

La comunità dei videogiochi è stata duramente colpita dalla scomparsa di O'Brien, con molti fan che hanno scritto su Twitter il loro dolore. Uno sviluppatore di videogiochi ha scritto: «Ho appena saputo della scomparsa di Brendan O'Brien, doppiatore originale di Crash Bandicoot. Uno shock enorme; ero un fan di Brendan da anni e recentemente avevamo parlato di un ruolo anche in Antonblast. Assolutamente sconvolto e alla cieca... RIP, amico».

In risposta al tributo di Crash Bandicoot, un ammiratore di O'Brien ha twittato: «Grazie ragazzi per il riconoscimento. Quest'uomo è una leggenda, ci ha regalato personaggi così incredibili insieme alla linea vocale più iconica di qualsiasi videogioco».



Il personaggio di Crash di solito parla in modo incomprensibile, ma è famoso per il suo modo bizzarro di esclamare "Whoa!". O'Brien ha doppiato Crash fino al 2004, accompagnando il personaggio negli anni nostalgici in cui era controllato dallo sviluppatore del gioco originale Naughty Dog .L'originale Crash Bandicoot è diventato un classico dei videogiochi e ha dato vita a un enorme franchise che comprende vari spin-off.

Legacy.com ha lodato O'Brien per il suo legame con i fan di Crash, scrivendo: «Incoraggiava i nostalgici di Crash nelle loro ricerche e amava firmare i loro cimeli».

Sharing our sincere condolences to Brendan O’Brien’s loved ones for his passing. He was an incredible talent who brought Crash Bandicoot and other Crash characters to life. He will forever live on in the hearts of Crash fans. https://t.co/Cp9nBeTMgU

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) May 15, 2023