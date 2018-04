Sedicenne muore dopo aver assunto farmaco anti-ansia: è il secondo caso in pochi anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una sedicenne di Glasgow, Lucy Curran, è morta per sospetta intossicazione da propranololo, un farmaco anti ansia contenente betabloccanti, come riportano i siti britannici. Si tratta del secondo caso in pochi anni: due anni fa Britney Mazzoncini, 16 anni, morì solo qualche settimana dopo aver cominciato a prendere la medicina. Lucy è morta improvvisamente al Glasgow Queen Elizabeth University Hospital, all'inizio senza spiegazioni. Poi, i risultati delle analisi hanno rilevato un sospetto di intossicazione dal farmaco, che viene di solito prescritto per curare ansia e depressione. Toni Giugliano, dell'associazione scozzese sulla salute mentale, ha sottolineato la necessità di indagare sulle modalità di prescrizione del farmaco, che sembrano in aumento ma potrebbero essere pericolose per la salute. Sulla questione Annette, la madre di Britney, ha presentato una petizione al parlamento scozzese.