Guerra Ucraina, super missili Atacms Usa per Kiev: l'arma a lungo raggio in arrivo dopo la disfatta di Avdiivka

All'indomani della sconfitta ucraina di Avdiivka, in un quadro di complessivo deterioramento della situazione militare, e con un Vladimir Putin che sbeffeggia gli avversari «fuggiti in massa dal fronte», gli Stati Uniti si appresterebbero a un grande salto di qualità. Secondo la Nbc sarebbero infatti in procinto di inviare a Kiev la versione più potente di missili balistici Atacms, capaci di colpire un obiettivo a 300 chilometri, che metterebbero la Crimea e non solo nel mirino.

Atacms, i supermissili Usa per Kiev

Sul terreno, segnalano gli osservatori indipendenti, si registrano scontri e scaramucce tra manipoli di soldati.

L'operazione hacking di Mosca

Mosca intanto - rivela il think tank americano Institute for the Study of War - ha lanciato una massiccia operazione di hacking contro diversi siti di informazione ucraini per diffondere e rendere concreta l'idea di una fuga di massa dell'esercito di Kiev da Avdiivka. Tesi rilanciata oggi da Putin in persona: «Il comando ucraino ha emesso l'ordine di ritirare le sue truppe quando queste erano già in fuga», ha detto sbeffeggiando gli avversari e invitando le forze armate ucraine «nei territori liberati ad arrendersi». La «vittoria va consolidata», ha incalzato, annunciando in pompa magna la conquista del villaggio di Krynki nella regione di Kherson.

Si tratta di una testa di ponte ucraina sul lato del fiume Dnipro occupato da Mosca: il ministro della Difesa, Serghei Shoigu, ha enfatizzato che nel corso della battaglia i russi «per la prima volta nella storia hanno ricevuto i rifornimenti grazie a potenti droni». In questo quadro sempre più preoccupante, e dopo mesi di richieste da parte di Kiev, l'amministrazione Biden starebbe lavorando per fornire all'Ucraina i nuovi potenti missili balistici Atacms. Non quelli a medio raggio consegnati fino ad ora, ma quelli con una gittata da 300 chilometri. Tutto, ha sottolineato la Nbc che ha rivelato l'informazione, dipende dall'approvazione da parte del Congresso Usa del disegno di legge che prevede 95 miliardi di aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan.