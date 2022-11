Medvedev: «Reintrodurre la pena di morte contro i sabotatori russi. Chi tradisce non ha diritto a vivere»

La moratoria sulla pena di morte in Russia può essere annullata anche in base all'attuale Costituzione. Lo ha detto Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, parlando in relazione ad atti di «sovversione filo-ucraini». Lo riferisce la Tass.

Russia userà armi nucleari? Le intercettazioni degli 007 Usa: «Vertici militari di Mosca ne parlano»

"Una serie di sabotatori di ha iniziato a operare in Russia - scrive Medvedev su Telegram -. I giovani studenti stranieri che hanno raggiunto la maggiore età da poco tempo hanno disabilitato diverse strutture ferroviarie. Dicono perché non sono d'accordo con le politiche del nostro Paese".

La dichiarazione su Telegram

"Dobbiamo solo ricordare che durante la Grande Guerra Patriottica nessuno ha fatto storie con i sabotatori, che per ordine degli assassini fascisti eseguivano lavori di mina nelle retrovie. Il verdetto per questi furfanti era uno solo: fucilazione senza processo. Proprio sulla scena del crimine. Perché se sei un traditore che ha commesso un tale crimine in tempo di guerra, non hai né l'età, né la nazionalità, né il diritto di difendere la tua vita. Nella Russia moderna c'è una moratoria sulla pena di morte. Piuttosto umano. A differenza, tra l'altro, di tutti i principali Paesi dotati di armi nucleari (USA, RPC, India). Tuttavia, sottolineo ancora una volta, anche nell'ambito dell'attuale Costituzione, la moratoria sulla pena di morte può essere superata, se necessario, se vengono modificate le posizioni giuridiche della Corte costituzionale della Russia. Si tratta di scegliere i mezzi per proteggere gli interessi del nostro popolo, dello Stato e della società".

Putin schiera il missile nucleare Killjoy in Bielorussia, l'allarme del Ministero della Difesa inglese

La replica della Duma

Per revocare la moratoria sulla pena di morte in Russia è necessaria la volontà politica di farlo. Lo ha detto alla Ria Novosti Oleg Morozov, deputato della Duma russa, commentando le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia Dmitry Medvedev secondo il quale la moratoria sulla pena di morte può essere superata se si tratta di tutelare gli interessi delle persone. «Questa è una questione di volontà politica, formalizzata da appropriate decisioni legislative», ha detto Morozov. «Secondo me, questa decisione è interamente una prerogativa della società e dei cittadini, delle autorità della Federazione Russa», ha osservato il deputato.