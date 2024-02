Marinka, ecco il nuovo fronte della guerra in Ucraina: quale è la strategia russa?

Lo scontro Russia-Ucraina nelle ultime ore si è spostato nella zona di Marinka, situata nel Donetsk.

Lo stato maggiore generale delle forze armate ucraino ha rivelato che nelle ultime 24 ore si sono verificati in quella zona 95 combattimenti e che a seguito di questi attacchi ci sono stati feriti e morti tra i civili e edifici danneggiati. Perche gli scontri si sono spostati a Marinka?

Guerra Ucraina, oggi vertice a Parigi. Macron chiama i leader europei: «Putin non vincerà, non siamo stanchi»

Gli attacchi russi

Le nuove informazioni giunte dallo stato maggiore ucraino dicono che nelle ultime 24 ore l'esercito russo ha lanciato 11 attacchi missilistici e 98 attacchi aerei colpendo città, paesi e villaggi delle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia. Più di 110 insediamenti nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Kherson e Mykolaiv sono finiti sotto il fuoco dell'artiglieria russa.

Sul fronte di Kupiansk, le truppe ucraine hanno respinto sei attacchi russi vicino a Synkivka e Tabaivka (Oblast di Kharkiv). Sul fronte del Lyman, hanno respinto cinque attacchi russi vicino a Terny (oblast di Donetsk) e Bilohorivka (oblast di Luhansk). Sul fronte di Bakhmut, le forze armate ucraine hanno respinto otto attacchi russi vicino a Ivanivske e Klishchiivka (oblast di Donetsk). Sul fronte di Avdiivka, le truppe ucraine hanno respinto 25 attacchi russi nelle vicinanze di Sieverne, Stepove, Berdychi, Lastochkyne e Nevelske (oblast di Donetsk).

Sul fronte di Zaporizhzhia, le forze armate ucraine hanno respinto sei attacchi russi vicino a Robotyne e un altro attacco vicino a Huliaipilske (Oblast di Zaporizhzhia). Il fronte più caldo è quello di Marinka, dove le truppe ucraine hanno respinto ben 40 attacchi da parte dell'esercito russo.

Perchè Marinka?

Marinka situata a Donetsk, è diventata la città dove nelle ultime ore si stanno concentrando gli scontri tra il fronte russo e quello ucraino. La città ucraina è diventata un punto strategico dei russi. Marinka era gia stata distrutta dai russi nella scorsa estate lasciando solamente un cumulo di macerie. Nonostante ciò secondo l'Intelligence britannica l'obiettivo da parte della Russia è di assicurarsi il controllo delle autostrade 00510 e N15 per avanzare poi più a ovest verso la città di Kurakhove.

Cosa si intende per Oblast

Con il termine Oblast, si intende un tipo di suddivisione territoriale presente in alcuni stati slavi ed ex repubbliche sovietiche. Nelle ex repubbliche sovietiche le Oblast sono le entità direttamente sottostanti allo Stato, l'equivalente delle regioni italiane, e sono ulteriormente suddivise in distretti, paragonabili alle province italiane, chiamati rajony (in russo районы, in ucraino райони).