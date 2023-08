Slovenia, tre morti per le alluvioni. Massima allerta in Croazia

In Slovenia almeno tre persone sono morte in conseguenza delle alluvioni che hanno colpito il Paese nelle ultime 24 ore. Come riferiscono i media regionali, oggi, 4 agosto 2023, due delle vittime sarebbero cittadini olandesi. Le zone più colpite risultano essere quelle intorno alle località di Kamnik e Kranj, dove i collegamenti sono difficili per le numerose strade interrotte per via dell'acqua alta, le frane e la caduta di alberi. Alcuni ponti sono crollati. Una situazione questa che ostacola notevolmente i soccorsi. Il maltempo interessa da ieri anche la vicina Croazia. Entrambi i Paesi sono già stati interessati nelle scorse settimane da violenti tempeste di pioggia, vento e grandine che hanno causato ingenti danni materiali.

Ultimo aggiornamento: 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA