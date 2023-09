Maestra porta 25 bambini a casa dalla scuola con la sua auto, arrestata. Lei confessa: «Lo faccio spesso»​

Conciliare lavoro e cura della famiglia non è facile; la maggior parte dei genitori lavora almeno fino a metà pomeriggio, il che rende difficile andare a prendere i figli a scuola. Per questo molti optano per gli scuolabus, o si affidano ai servizi offerti dagli istituti, così da non dover stravoglere i loro impegni. Eppure, è stata proprio una insegnante a tradire la fiducia dei genitori. A dimostrarlo è un video in cui la maestra viene arrestata per aver trasportato 25 bambini a casa da scuola con la sua macchina.

L'arresto

Tutto è iniziato quando la polizia stradale uzbeka ha rilevato un veicolo che trasportava troppe persone per le sue dimensioni. A quel punto, gli agenti hanno costretto il conducente a fermarsi e, quando si sono avvicinati, hanno visto diversi bambini ammucchiati all'interno dell'auto. In totale, 25 minori si sono infilati in una Chevrolet Spark, progettata principalmente per trasportare quattro passeggeri: tre nel bagagliaio, sei sul sedile anteriore e gli altri sedici sui sedili posteriori con pochissimo spazio. Ma la sorpresa non è finita qui: a guidare la vettura era la loro insegnante. Dopo l'arresto, la maestra ha confessato di trasportare regolarmente gli studenti a casa utilizzando questo metodo, per il quale è stata condannata per guida pericolosa da un consiglio pubblico in Uzbekistan.