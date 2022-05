Ucraina diretta, evacuazione Mariupol: primi civili arrivati a Zaporizhzhia. Kiev: Ungheria informata in anticipo dell'invasione

Guerra in Ucraina, la diretta. È attesa per stamani la ripresa delle operazioni di evacuazione dei civili da Mariupol. I primi fatti uscire dall'acciaieria Azovstal sono iniziati ad arrivare a Zaporizhzhia nella tarda serata di ieri. Ma ce ne sarebbero ancora 200 da far evacuare. Il sito anche ieri è stato sotto il «fuoco costante» dei russi, secondo Kiev. Colpita anche una chiesa a Odessa: morto un 15enne. L'Ungheria sarebbe stata informata in anticipo dalla Russia della sua volontà di invadere l'Ucraina, affermano intanto da Kiev.

Ucraina, la diretta

Ore 8.34 - L'esercito russo è notevolmente più debole a causa dell'invasione dell'Ucraina, nonostante l'ammodernamento degli armamenti effettuato tra il 2005 e il 2018, periodo in cui il budget della difesa russo è quasi raddoppiato: lo riporta oggi l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla situazione in Ucraina pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. L'esercito di Mosca, si legge nel rapporto, è ora significativamente più debole e l'invasione dell'Ucraina avrà un impatto duraturo su di esso poiché le sue truppe hanno subito un fallimento strategico e operativo.

Ore 8.32 - Un incendio è scoppiato nella notte in un magazzino nel distretto urbano di Bogorodsky, nella regione di Mosca, ma le fiamme ora sono state completamente spente. Lo riporta l'agenzia Tass, citando il servizio stampa del Ministero per le situazioni di emergenza. Le fiamme hanno interessato l'intera area di 33.800 metri quadrati del magazzino, che contiene libri e materiale cartaceo e si trova sull'autostrada Kudinovskoye, e «c'è stato un parziale crollo del tetto», ha spiegato la fonte. I vigili del fuoco hanno lavorato nella notte e alle 7.36 locali l'incendio è stato completamente spento. Il magazzino, secondo quanto riporta Nexta Tv, media di opposizione bielorusso che trasmette dall'estero, è un deposito della casa editrice pro-Cremlino "Prosveshchenie".

Ore 8.15 - Mosca sta raggruppando le sue truppe e rafforzando le unità di artiglieria e di difesa aerea nelle aree di Zaporizhzhia, Kryvyi Rih e Mykolaiv: lo ha reso noto l'Esercito ucraino, secondo quanto riporta il Kyiv Independent, aggiungendo che nelle ultime ore i russi hanno bombardato pesantemente le città di Tokmak e Berdyansk, nella regione di Zaporizhzhia. Da parte sua, l'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia ha reso noto che Mosca sta cercando di stabilire una rete di supporto logistico per le sue truppe.

Ore 8.03 - «Ho chiesto al cardinale Parolin, dopo venti giorni di guerra, di fare arrivare a Putin il messaggio che io ero disposto ad andare a Mosca. Certo, era necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche finestrina. Non abbiamo ancora avuto risposta e stiamo ancora insistendo, anche se temo che Putin non possa e voglia fare questo incontro in questo momento. Ma tanta brutalità come si fa a non fermarla?». Lo dice papa Francesco, intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. «A Kiev per ora non vado», aggiunge - spiega -. Io prima devo andare a Mosca, prima devo incontrare Putin«.

Ore 7.57 - La difesa aerea ucraina ha abbattuto ieri otto velivoli senza pilota russi, tra cui anche un Forpost, un sofisticato drone da ricognizione del valore in stimato in sette milioni di dollari. Lo ha reso noto su Facebook il Comando dell'Aeronautica ucraina, secondo quanto riferisce l'agenzia Ukrinform. «Per tutta la giornata del due maggio, gli aerei con equipaggio degli occupanti non sono entrati nel raggio della difesa aerea ucraina. Invece, il nemico continua a lanciare attacchi missilistici, aumentando l'uso di velivoli senza pilota nello spazio aereo ucraino», ha spiegato il Comando aggiungendo che ieri le forze di Kiev hanno «abbattuto otto bersagli aerei: un Forpost e sette (droni, ndr) Orlan-10».

Ore 7.50 - Sale a 220 (ieri era di 219) il bilancio dei bambini morti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Lo fa sapere la Procura generale ucraina su Telegram. In aumento anche i bambini feriti, che sono 406.

Ore 7.40 - Nuove esplosioni sono state registrate nella notte nella città russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Lo hanno riferito le agenzie di stampa di Mosca, secondo cui sarebbero state avvertite esplosioni di "media potenza", ma al momento non si parla di danni o vittime.

Ore 7.21 - La Russia potrebbe intensificare i bombardamenti nella regione orientale ucraina di Lugansk il 9 maggio, il giorno della vittoria contro i nazisti: lo ha detto il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergii Gaidai, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Gaidai ritiene che il piano fa parte della strategia di Mosca della «terra bruciata», volta a conquistare la regione entro quella data. Secondo il governatore le forze russe utilizzeranno armi pesanti, tra cui artiglieria e sistemi di lancio multipli, per cercare di distruggere «tutto ciò che incontrano».

Ore 7.19 - Le parole del ministro degli Esteri Sergei Lavrov, secondo cui Hitler avrebbe avuto «sangue ebreo nelle vene», dimostrano che «la Russia ha dimenticato tutte le lezioni della Seconda guerra mondiale». Così, nel consueto videomessaggio diffuso nella notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato le dichiarazioni rilasciate due giorni fa a Rete 4 dal capo della diplomazia di Mosca, paragonandolo di fatto al leader nazista.

Ore 7.01 - Il Pentagono ha confermato che il super generale russo Valery Gerasimov è stato al fronte nel Donbass la settimana scorsa. «Sappiamo che c'è stato per diversi giorni la settimana scorsa», ha riferito un alto funzionario della Difesa americana precisando però di «non poter confermare» che il capo di Stato maggiore delle forze russe è stato ferito, come invece dichiarato dal governo di Kiev.

Ore 5.51 - Gli Stati Uniti non hanno indicazioni che la Russia stia ricevendo armi da paesi terzi o che Mosca abbia tentato di ottenere tale assistenza. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby. «Non ho visto alcuna indicazione che abbiano ricevuto assistenza esterna da una terza nazione, né che stiano cercando di attingere a fonti esterne per ricevere armi da altri governi o altri paesi», ha detto Kirby citato dall'agenzia russa Tass. «Prima del 24 febbraio avevano radunato un'enorme quantità di proprie forze da combattimento fuori dall' Ucraina e hanno ancora molto di quella forza», ha osservato il portavoce del Pentagono.

Ore 3.19 - Le forze russe nella regione del Donbass compiono «progressi minimi, hanno il morale basso e continuano ad avere problemi logistici». Lo ha affermato un altro funzionario del Pentagono, aggiungendo che gli ucraini hanno ancora il controllo di Kharkiv. Le forze di Kiev «hanno svolto un ottimo lavoro nelle ultime 24-48 ore e sono riusciti a spingere i russi a circa 40 km a est di Kharkiv», ha spiegato il funzionario Usa. Quanto a Mariupol, il Pentagono ha constatato che la città continua a subire attacchi aerei da parte delle forze russe.

Ore 1.54 - Riprenderà stamani l'evacuazione dalla città ucraina di Mariupol, secondo le autorità locali. «Con il sostegno delle Nazioni Unite e della Croce rossa, il governo ucraino continuerà a evacuare i civili a partire dalle 7:00 ora locale» (le 8 in Italia), ha affermato il consiglio comunale di Mariupol.

Ore 1.46 - I primi 100 civili evacuati dall'acciaieria di Mariupol sono arrivati ;;nella tarda serata di ieri nella città di Zaporizhzhia, riportano i media internazionali citando la polizia militare ucraina. «Si tratta - viene spiegato in un comunicato - principalmente di donne, bambini e anziani, che ora avranno accesso a cure mediche, cibo, medicine e assistenza psicologica».

Ore 1.35 - «Il mondo deve opporsi a questa retorica vile e pericolosa e sostenere i nostri partner ucraini di fronte al feroce assalto del Cremlino». Lo ha scritto su Twitter il segretario di Stato americano Antony Blinken, ripostando un tweet del ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid che condannava le frasi antisemite di quello russo Serghei Lavrov.

Ore 1.30 - «Ci aspettiamo un nuovo pacchetto di sanzioni dall'Unione europea nel prossimo futuro. Questo pacchetto dovrebbe includere passi chiari per bloccare le entrate energetiche della Russia. Crediamo davvero in questo. In modo che allo Stato terrorista non venga dato un miliardo di euro al giorno per il carburante». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky nel suo discorso serale. «Ma vale anche la pena prepararsi per il prossimo passo delle sanzioni ora - ha aggiunto -. In ogni caso, dovremo bloccare tutte le operazioni di import-export con la Russia. Perché questo è il modo con cui fanno i soldi a Mosca. E non capiscono ancora che il diritto internazionale e la pace in Europa devono essere rispettati», ha concluso.

Ore 1.04 - L'Ungheria sarebbe stata informata in anticipo dalla Russia della sua volontà di invadere l' Ucraina. Lo scrive il Kyiv Independent citando il capo del Consiglio di Sicurezza ucraino, Oleksiy Danilov. Il giornale ucraino fa notare come il primo febbraio scorso Viktor Orban si sia recato a Mosca in visita da Vladimir Putin. Successivamente le autorità ungheresi si sono pubblicamente opposte all'imposizione di sanzioni alla Russia.