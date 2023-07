Guerra Ucraina, Lavrov: «F-16 una minaccia nucleare per Mosca». Attacco aereo russo nella notte su Kiev: un morto

Jens Stoltenberg, il norvergese confermato per un altro anno alla guida della Nato, non esita a chiamarlo «un summit storico». La storia si è fatta a Vilnius, su questo concordano i 31 leader del mondo occidentale radunati per tre giorni per il vertice dell'Alleanza atlantica nel cuore dei Baltici. A poche centinaia di chilometri dal confine con la Russia di Vladimir Putin, a tiro di missile (con testate nucleari) che lo "zar" ha posizionato alla frontiera della Bielorussia. Si chiude con una promessa, anzi un impegno il summit in Nord Europa: l'Ucraina entrerà nella Nato. Anche se, mettono a verbale gli sherpa che hanno a lungo lavorato al comunicato finale, potrà sedere al tavolo del Patto atlantico quando «le condizioni lo permetteranno». Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino in mimetica accolto come un eroe dai lituani per le strade della capitale, tra applausi e bandierine gialloblu al vento, trova a Vilnius, sul piano diplomatico, un successo che stenta a vedere invece sui campi di battaglia della guerra russa, nelle trincee del Donbas dove la controffensiva ucraina arranca. Per questo ringrazia e incassa il risultato. Un percorso accelerato per entrare nella Nato, senza passare per la tortuosa procedura del Map (Membership action plan).

Viene affermata la piena interoperabilità tra le forze armate dell'alleanza e quelle ucraine, «i nostri soldati hanno dimostrato che sanno usare le vostre armi», dice Zelensky in conferenza stampa con il segretario generale Stoltenberg, al termine di una lunga trafila di vertici bilaterali con Sunak, Trudeau, Scholz, Biden.

Al terzo giorno del summit lituano, i toni del presidente-guerriero rientrano, scemano le polemiche che all'esordio del summit hanno sfiorato l'incidente diplomatico. Quando Zelensky si è scagliato contro «gli assurdi ritardi» della Nato, colpevole di non indicare una data certa per l'adesione ucraina, il gelo è calato al tavolo dei leader. Raccontano di un Biden rabbuiato, irritato al punto da saltare la cena di gala della prima serata. Ma il fastidio verso un'uscita ritenuta inopportuna nei tempi e nei modi è trasversale. Chi deglutisce in silenzio, chi invece dà fiato al suo disappunto, come il ministro della Difesa inglese Ben Wallace convinto che gli ucraini dovrebbero mostrare «un po' di gratitudine». Con Biden il gelo viene eclissato dalla notizia più attesa, a tratti insperata dagli ucraini.