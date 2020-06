Corte Suprema Usa: «No al licenziamento dei dipendenti gay o transgender»

Importante decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che stabilisce come la legge federale debba proteggere da ogni discriminazione sul lavoro.. La decisione è stata presa a maggioranza, 6 a 3, con il presidente della Corte John Roberts e il giudice conservatore Neil Gorsuch che hanno votato con i giudici di nomina democratica. La sentenza afferma che il titolo VII del Civil Rights Act del 1964 protegge non solo dalla discriminazioni basate sulla razza o la religione ma anche da quelle basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Dunque, protegge anche il lavoratori Lgbtq, Viene quindi riconosciuto che lì dove la legge parla di 'sessò non ci si riferisce solo alla potenziale discriminazione delle donne.