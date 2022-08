Gas, Germania: «Iniziato lo stop di forniture alla Ue». Convoglio Aiea partito da Kiev verso Zaporizhzhia

Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l'Ue tramite il Nord Stream sono state completamente interrotte. Lo confermano gli operatori di gasdotti tedeschi Opel e Nel, citati dall'agenzia Tass. Lo stop avrà una durata prevista di tre giorni e, secondo quanto riferito dal monopolista russo dell'energia, è stato reso necessario per consentire le riparazioni dell'unica unità di compressione del gas rimasta in funzione presso la stazione di Portovaya.

Nel frattempo, un convoglio di auto della missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aia) ha stamattina Kiev si è diretto verso la centrale nucleare di Zaporizhzhia a Energodar, secondo testimoni citati da media internazionali. L'Aiea prevede di istituire una missione permanente nella centrale nucleare di Zaporizhzhia: lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia, Rafael Grossi, secondo quanto riporta la Tass. Come è noto, il team di ispettori dell'Agenzia è attualmente in viaggio verso la centrale e Grossi ha aggiunto che la sua squadra ha in programma di trascorrere «alcuni giorni» nell'impianto. In precedenza Grossi aveva detto che la missione sarebbe durata fino a sabato.

ENI - «Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 20 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 27 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi». Lo rende noto l'Eni dopo lo stop del gasdotto Nord Stream. «Eni - si legge nella nota - si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom».

PREZZO GAS - Parte in rialzo il prezzo del gas sulla Borsa di Amsterdam. Con lo stop fino a sabato dei flussi di gas russo che arrivavano in Europa attraverso il gasdotto Nord Stream il contratto Ttf che fa da riferimento pe ril metano europeo, sale del 4,1% a 276 euro al megawattora.