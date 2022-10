Furbetti degli hotel, prenotano camera per 2 ma arrivano con i figli e non vogliono pagare la differenza

Sono i furbetti degli hotel, quei clienti che cercano tutte le strategie possibili per non pagare. Accade in ogni parte del mondo, solo che stavolta l'episodio è stato registrato da una dipendente di un albergo negli Stati Uniti. Dove una coppia aveva prenotato una stanza per due e voleva dormire in 4, con i due figli. La dipendente, però, si è rifiutata di farli alloggiare perché la camera era per due persone.

Pizzicati i furbetti del redditto di cittadinanza, 11 denunce dei carabinieri

Furbetti degli hotel, il trucco per non pagare

Nel filmato si vede la giovane ragazza che viene attaccata dopo che il cliente, che aveva prima prenotato suite per 4 per poi cancellarla, voleva dormire con i figli in una stanza più piccola con due letti grandi e i divani. Un trucco per non pagare il pernottamento dei due bambini, che però è stato smascherato dalla donna. Quanto è accaduto è stato però ripreso e poi caricato sull'account Tiktok. Da qui valanghe di commenti e di condivisioni.

Non possono dormire sul divano?

L'opinione pubblica si divide. C'è chi si domanda se non possono dormire in 4 in una stanza, visto che la coppia si è presentata con due figli e in due letti maxi potrebbero entrarci. Ma c'è anche chi, invece, prende le parti della dipendente dell'albergo e fa notare come la descrizione della camera fosse precisa e che era solo per due persone e non quattro. Di sicuro, c'è un elemento che non va a favore del cliente in questione: ed è la cortesia. Che manca totalmente. Dubbi, invece, sorgono sull'opportunità da parte della dipendente di registrare quanto stava accadendo. Che si aspettasse una reazione del genere?

I pareri di chi lavora con Booking

«Io lavoro con booking - scrive l'account Elena Perrone nei commenti al video - e potrebbe essere un errore effettivamente. Lei però avrebbe dovuto chiamare a capire e aiutare a trovare un'altra sistemazione». Ma c'è chi non la pensa allo stesso modo. Un'altra utente, infatti, risponde: «Anche io lavoro con Booking, la descrizione della camera la fa l’host, per filo e per segno. Quando il cliente arriva, sa esattamente cosa trova in camera».

La maxi truffa del caffè, ecco come due società hanno evaso l'Iva per un milione