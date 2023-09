Fulmine in spiaggia colpisce e uccide due turisti, una donna riprende tutta la scena: il video choc

La probabilità che un fulmine ci colpisca e ci uccida è una su un milione, come dichiarato dalla National and Oceanic Atmospheric Administration sulla base di studi condotti negli Stati Uniti, ma può variare a seconda del tipo di tempesta o dell'ambiente geografico. Ma non solo, anche se le probabilità di essere colpiti da un fulmine sono già remote, la verità è che solitamente il 90% delle vittime sopravvive all’impatto. Purtroppo, due persone sulla spiaggia dell'Aquila, Michoacán, in Messico, non hanno avuto la stessa fortuna.

Il momento della tragedia è stato immortalato in un video da un turista ed è diventato rapidamente condiviso in tutto il mondo.

Fulmini, come proteggersi? Cosa li attira e le zone più a rischio

Il video

Le immagini terrificanti sono state catturate in un video lunedì, e mostrano il momento esatto in cui il fulmine ha colpito due persone che stavano passeggiando sulla famosa spiaggia della costa del Messico. Come si vede nelle immagini, una donna che stava camminando lungo la riva della spiaggia è stata colpita dal fulmine che, nel giro di pochi secondi è tornato alla carica, avanzando verso l'uomo che la precedeva. Dopo l'impatto, entrambi sono caduti a terra, la donna è morta sul colpo, mentre l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Tuttavia, nonostante gli sforzi degli operatori sanitari per mantenere in vita l’uomo, anche lui è morto poco dopo.